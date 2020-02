Tras abundantes precipitaciones, decenas de casas anegadas y caminos intransitables

Si bien ayer se registraron lluvias en diferentes poblaciones del interior, fueron más abundantes en algunos lugares y esto provocó anegamientos de casas, calles y caminos. Esquina y Sauce fueron las más afectadas. Hasta el cierre de esta edición había varias decenas de familias afectadas, pero sólo una parte accedió a ser evacuada, las demás permanecían en sus hogares. Durante la jornada, la asistencia a los damnificados estuvo a cargo de los respectivos municipios pero hoy arribarían equipos de Desarrollo Social de la Provincia que entregarían algunos elementos de asistencia y además, harían relevamientos.

Al ser consultado por El Litoral, el jefe de Operaciones de Defensa Civil de la Provincia, Orlando Bertoni, brindó un panorama general de los efectos de la lluvia en el sur correntino. Al mismo tiempo que señaló el número estimado de personas afectadas en Esquina y Sauce. En tanto, señaló que también se registraron inconvenientes en la jurisdicción de Pueblo Libertador. (Ver recuadro)

Sauce

“Ayer, entre las 5 y las 12, se registraron unos 180 milímetros que se sumaron a los otros 120 que cayeron el último viernes”, contó la intendenta Irma Obregón. Tras lo cual comentó que al concluir la lluvia, comenzó a observarse el escurrimiento del agua. Sin embargo, aproximadamente a las 17, los anegamientos volvieron a avanzar.

Sobre esto, estimó que “está viniendo agua desde otras zonas porque llovió mucho en toda el área”. Pero más allá del nivel del agua, dentro y fuera de los hogares, personal comunal seguía recorriendo para asistir a los damnificados.

Cuando la luz del día comenzó a desaparecer, el total de afectados registrados en el área urbana pertenecían a unas 200 familias. No obstante, la mayoría permanecía en sus hogares. “Sólo unas 30 familias aceptaron pasar la noche fuera de sus casas. Algunas se autoevacuaron en la casa de algún pariente y otras están la Casa del Bicentenario. Y un par de personas fueron albergadas en el hospital”, detalló la jefa comunal en diálogo con El Litoral.

Asimismo, indicó que “ya se está haciendo de noche y no creo que podamos terminar de visitar cada lugar. Por ejemplo, ya no pudimos llegar hasta la casa de una familia que vive después del arroyo que divide a la localidad y que está desbordado luego de las abundantes lluvias”.

Mientras que según datos que recibieron en la Municipalidad, había varios parajes que además de los anegamientos estaban incomunicados por vía terrestre.

Esquina

Al cierre de esta edición, también en Esquina seguían trabajando para tratar de asistir a los damnificados e inclusive, el intendente Hugo Benítez recibió a un grupo de vecinos que fue a solicitar que se arbitren los medios para generar un sistema que evite anegamientos en la zona.

“Llovió mucho en pocas horas. Eso sumado a que en el área urbana tenemos varias zonas bajas y que nos falta -entre otras cosas- tener grandes desagües de hormigón a cielo abierto que formen una especie de anillo alrededor de la ciudad, provocó anegamientos de calles e inclusive hay casas en varios barrios que todavía tienen al menos 30 centímetros de agua adentro”, comentó a El Litoral el secretario general de la Municipalidad, Luis Ojeda. A su vez, aclaró que “si bien se hacen trabajos de desagües, necesitamos obras de infraestructura de mayor envergadura para facilitar el escurrimiento. Y en ese sentido, existe un proyecto que en su momento fue presentado a nivel provincial y nacional”.

Pero más allá de los trabajos que se podrían ejecutar, el Municipio ayer estaba focalizado en asistir a unas 100 personas que fueron evacuadas. “La mayoría está en el Centro Integrador Comunitario. Y un grupo está en un galpón municipal”, señaló el funcionario, quien acotó que “además, hay muchas familias que se autoevacuaron”.

Asistencia

El ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, manifestó a El Litoral que hoy arribará, tanto a Sauce como Esquina, la asistencia que envía la Provincia. “Pero también se hará un relevamiento para determinar si se necesitan más cosas”, concluyó