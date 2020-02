Economía  útil y ambientalmente sustentable

Magister Graciela Satóstegui

haschirsat@gmail.com

www.ventajascompetitivasyredes.com

Por qué una empresa debe preocuparse del desarrollo sustentable?

Esto cuestión de los gobiernos, de los políticos, de los teóricos?

No, definitivamente no.

Vivimos en un mundo complejo, donde las interdependencias entre los sistemas actúan en forma constante. Develar fehacientemente estas interrelaciones nos es imposible, pero como mínimo podemos aproximarnos. Sabemos que lo que hagamos en un sistema afecta a otro. Los ambientalistas se quejarán por el rápido deterioro que estamos produciendo en el ambiente; los defensores de los derechos sociales bregarán por una mejor distribución de la riqueza, por la asistencia a los más pobres, por una mayor participación social en los procesos de toma de decisiones; y los empresarios se empezarán a preocupar por esas 'externalidades' que deberán internalizar, y por ende, los altos costos que deberán enfrentar. Cada uno, desde su 'sistema', se está preocupando por ser sustentable.

Si buscamos la sustentabilidad (con equidad), deberíamos pararnos en el pico de la montaña, para poder ver el paisaje en al menos tres dimensiones.



Explicar cómo podemos asociar 'sustentabilidad' con crecimiento económico, es decir, cómo hacemos que la empresa sea sustentable, es tener una visión sistémica desde tres ángulos

Economía Ambiental

Lo ambiental es un campo que integra varios conceptos de otras ciencias, y se ocupa de analizar la interacción de los procesos económicos con los ambientales.

Su compromiso para enfrentar los retos planetarios le obliga reconocer la complejidad de dichos problemas, proporcionando una visión interactiva de la relación sociedad-economía-ambiente. Esta aspiración implica la construcción de una propuesta metodológica abiert para enfrentar la crisis planetaria.

Su apertura dirigida a otras perspectivas metodológicas y sobre todo a las que implican entropía, resilencia, coevolución. Y su relación con los sistemas sociales y económicos van por un camino de alternativas de resolución. Los temas polemistas de estas discusiones que han generado muchas discusiones van desde la sustitución entre naturaleza y capital hecho por la sociedad; crecimiento versus ambiente; ambiente y comercio; el optimismo del cambio tecnológico; crecimiento y calidad de vida. Actualmente examina numerosas posibilidades de marcos analíticos, entre las cuales se incluyen la economía social y solidaria, decrecimiento, y buen vivir, haciendo intrínsecos los principios éticos de justicia social, equidad intergeneracional y manejo sustentable de los ecosistemas

Primer punto de análisis: trata de la sustentabilidad en el mercado.

Un negocio sustentable, como cualquier otro negocio, debe primero 'orbitar' alrededor del dominio monetario, que es su centro de gravedad. Sin embargo, aunque puedan existir buenos productos y servicios sustentables, no cambiarán el mundo si las empresas no pueden ganar dinero con ellos. Seguirán siendo sólo intentos, o aún peor, quebrarán la compañía. Los beneficios son esenciales para pagar a los accionistas y a los empleados, y para proveer fondos para invertir en futuras innovaciones de la empresa.

Segundo punto de análisis es el camino hacia la excelencia

Moverse hacia el desarrollo sustentable, frecuentemente será, en cierto modo, no intencional. Pero el desarrollo de empresas sustentables hace el proceso totalmente intencional. Busca y crea oportunidades para forzar ese paso.

Aquí el factor clave es la excelencia en el management, Entendido como administración o gestión en todas las actividades empresariales, es simplemente el acto de unir las personas para lograr las metas y objetivos deseados.

Aquí se necesita una capacidad de liderazgo que no solamente sea experta en captar exitosamente las reglas del mercado sino también que pueda establecer objetivos orientados hacia los resultados - objetivos ambiciosos. Una capacidad de liderazgo que sea capaz de delegar a sus empleados, empowerment, ajusta los recursos con las estrategias planteadas, y dirige el proceso de mejora continua.



Tercer punto de análisis: se trata de extender los horizontes y fortalecer la 'visión':

Esto involucra cuatro cambios cruciales. Todos requieren que las empresas se expandan desde sus familiares dominios del marketing y del management, para entrar en la 'tierra incógnita' de la política pública y las organizaciones no gubernamentales. Los cambios son:

Trabajando con los responsables políticos y las ONG para proponer e implementar regulaciones que conduzcan hacia el desarrollo sustentable pero también que maximicen la flexibilidad y oportunidad para hacer negocios.

Establecer un diálogo con asociaciones, ONG y otras partes interesadas. Personas, grupos, entidades que se ven afectados por sus actividades comerciales. Son interesados, directos o indirectos en que la empresa funcione ya que en caso contrario los afectaría. El tema sería aprender, influenciar y conocer anticipadamente cuales son las preocupaciones del público y cómo puede cambiar la valoración de los consumidores. Pareciera que esto lo manejó la publicidad, la realidad demuestra que no.

Considerando el ciclo de vida de los productos y servicios, y trabajar con los proveedores y otros para minimizar la carga total que ponemos sobre el Planeta;

Construyendo su propia visión a largo plazo de un futuro sustentable y el rol de su negocio o empresa en ese escenario.

Este tercer punto de vista no reemplaza al primero ó segundo, en cambio, las incorpora, las contiene. El dominio del mercado continúa siendo crucial, de vital importancia. Uno no puede descontar las reglas del dominio monetario. Las nuevas iniciativas de políticas públicas funcionarán únicamente si le permiten a las empresas crear nuevas fuentes de valor para los consumidores y mejorar su costo - efectividad en el largo plazo. De lo contrario, lo propuesto en el tercer punto se derrumbará desde adentro.

También implica alinear los objetivos de política pública con los del mercado, de modo de lograr un consenso de gobierno, con prioridades comunes para el largo plazo. Ya no se trata de trabajar uno contra el otro. Sino todos en la misma dirección.

Una perspectiva a largo plazo del ciclo de vida requiere de una mayor cooperación con los clientes y los proveedores, para minimizar los impactos conjuntos. Las grandes empresas tienen una particular oportunidad -y responsabilidad- de apoyar a sus pequeñas y medianas empresas proveedoras para que mejoren sus estándares ambientales y acepten su responsabilidad social. Esto crea una interesante red de intercambios entre todas, con mejoras continuas.

Enfrentar el desafío requiere de habilidades en el sector productivo, capacidad de liderazgo, y un modelo de gobierno que opere generando sinergia entre ellos. Y requiere también, que nuestra visión esté alineada permanentemente de modo de unir el desarrollo empresario con objetivos de largo plazo.