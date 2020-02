La canalización de un arroyo es esencial para reducir el riesgo de inundaciones

“Durante la noche (lunes) llovió otros 85 milímetros, pero como hoy el sol brilló desde las 8 aproximadamente, eso ayudó y no tuvimos más complicaciones”, expresó ayer a la tarde la intendenta de Sauce, Irma Obregón, al ser consultada por El Litoral. En tanto, señaló que para reducir el riesgo de las inundaciones en la zona es necesario que se ejecuten obras de canalización del arroyo Sauce, más precisamente en el tramo que va desde la intersección con la Ruta 23 hasta su desembocadura en el Barrancas.

Con respecto a la situación actual de la comunidad donde se calcula que fueron afectadas unas 200 familias, Obregón indicó que “sólo quedan tres familias evacuadas en la Casa del Bicentenario porque no pueden volver a sus casas ya que adentro todavía hay agua”. No obstante, aclaró que también hay muchos pobladores que están aislados en distintas áreas rurales porque las abundantes lluvias dejaron intransitables los caminos.

“En mi caso, vivo a unos dos mil metros del área urbana, esta zona es conocida como Chacra Norte. Y pese a no estar muy lejos, estamos incomunicados. Ayer (lunes) mi marido intentó llegar hasta el pueblo para buscar mis remedios pero no pudo llegar, se cayó con el caballo por el camino. Ahora se fue de nuevo, ojalá llegue bien”, contó a El Litoral una pobladora de Sauce.

Precisamente, para evitar los anegamientos es que la Jefa comunal afirmó que es vital ejecutar las obras de canalización. En este sentido, recordó que se realizaron gestiones tanto a nivel nacional como provincial.

Asistencia

Tal como anticipó a este diario el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, arribó ayer a Sauce un equipo de asistencia, que además de entregar módulos alimentarios, hizo un relevamiento a fin de determinar qué tipo de ayuda y cuántas familias son las damnificadas.

“Todo lo que puedan aportar será de gran ayuda para los damnificados”, concluyó Obregón.