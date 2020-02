La vaca sin tanta demanda

Más allá del buen momento en Liniers, de las perspectivas positivas para la zafra de terneros, la categoría vacas ya no tiene la demanda que mostró el año pasado, cuando los industriales prácticamente se peleaban por los lotes que salían a venta, ante los pedidos constantes que llegaban desde China.

Justamente la situación actual del gigante asiático, que comenzó con una renegociación de contratos de importación por un recorte al crédito para el sector privado, y luego con el coronavirus que relegó la económica de ese país, han hecho tambalear a la industria frigorífica y los exportadores de carne. Y las categorías de vacas ya no es la “vedette” del mercado.

En este sentido, Raúl Milano también se refirió a la vaca de invernada, donde se dio una merma en la demanda, que está directamente ligada a la situación actual de China, que comenzó con una baja en sus compras en noviembre y diciembre y que ahora atraviesa el coronavirus que pone una gran preocupación en cómo serán sus importaciones en el 2020.

“China tiene importantes claroscuros en este momento, nadie sabe cómo sigue y eso se notó en nuestro remate con la baja demanda que tuvo la vaca de invernada, que el año pasado había sido la vedette”, suma el director de Rosgan. En este sentido, en el remate de la semana pasada el promedio por las vacas de invernada fue de $58,95, mientras que en diciembre del año pasado $59,82.

Por su parte, Federico Galdames también vio a la vaca de invernada como la categoría más “floja” del primer remate en el Rosgan, y consideró que “seguramente el contexto internacional y sobre todo lo que está pasando en China repercute en esta categoría”, señaló el consignatario.

Sobre la posibilidad de que la crisis con China arrastre otras categorías, Juan Pedro Colombo comentó que “hay muchos frigoríficos que venían comprando invernada para terminar en corrales, novillitos y novillos, pero ahora vemos que la industria no está tan activa en esa demanda. Claramente en el último cuatrimestre había una gran demanda en esa categoría y ahora no se ve tanto”.