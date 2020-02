“Hicimos un buen partido”, sostuvo Marini sobre el triunfo de Boca Unidos

El 2020 comenzó con una amplia sonrisa para Boca Unidos en la reanudación del Torneo Federal A de fútbol. El viernes, como local, en el marco de la 17ma. fecha, venció a Chaco For Ever 2 a 0.

El entrenador boquense Claudio Marini se mostró conforme por el resultado y la producción de su equipo dado que “se cumplió el objetivo propuesto” dijo en la zona de vestuarios del complejo Leoncio Benítez.

Al profundizar su concepto, agregó: “Hicimos un muy buen partido, sobre todo porque desde la parte táctica cumplimos lo que queríamos, que en principio era sostener o terminar en cero y después, sabiendo que tenemos mucha jerarquía, en algún momento se podía abrir. Hicimos un buen partido, en algún momento fue chato, pero hicimos un buen partido y terminamos ganando bien”.

La parte defensiva fue clave en el juego. “Chaco For Ever presionó pero no tuvo situaciones de gol, quizás a lo último cuando empezaron a tirarla al medio del área y en los barullos se generó alguna situación, pero en líneas generales cumplimos con el objetivo propuesto”.

“Nos enfocamos en eso (la defensa) porque era un equipo que estaba peleando el torneo y era el que más goles en contra tenía. Entendemos que si solucionamos vamos a pelear arriba. Hicimos esa valoración y nos enfocamos en eso, estamos muy contentos”, reiteró.

Claro que Marini sabe que también el equipo debe rendir a la hora de atacar y explicó el motivo de utilizar muchos volantes. “La idea es tratar de jugar, que haya muchos pases porque me parece que es lo más conveniente en esta cancha que es muy amplia. En el primer tiempo tuvimos un poco de miedo de jugar, en el segundo nos lo sacamos e hicimos un muy buen partido”.

El plantel de Boca Unidos retomó ayer los entrenamientos dado que el martes 4, desde las 21.00, recibirá a San Martín de Formosa en la revancha por la fase preliminar de la Copa Argentina.

Cierre de la fecha

El encuentro que protagonizarán hoy desde las 18.00 Sportivo Las Parejas y Gimnasia de Concepción del Uruguay servirá para bajarle el telón a la 17ma. fecha de la Zona A en el Torneo Federal A. Ayer, Douglas Haig de Pergamino venció como local a Crucero del Norte 2 a 0 con goles de Alcides Miranda Moreira.