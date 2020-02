Libres, Mercedes, San Roque y Martínez se sumaron a los desfiles de carnaval

El reinado de Momo se extiende a lo largo y a lo ancho de la provincia, con los carnavales en cada una de las localidades que sabe imprimir cualidades particulares, ya sea en ritmos, invitados y cuanta creatividad surja ante cada edición. El viernes hubo show de reinas y destaques en Monte Caseros y comenzaron los desfiles del grupo Especial en Paso de los Libres y en San Roque; mientras que al cierre de esta edición inició en Mercedes y Gobernador Martínez.

El corsódromo casereño “Paso de los Higos” fue epicentro el viernes del show de destaques, con la participación de las reinas y los embajadores de cada una de las instituciones carnavaleras. Tras la presentación en la pista, se efectuó el escrutinio del jurado que determinó que en destaques ganaron en comparsas categoría A, Lucas Silva, de Carun Berá; en Infantiles, Thiago Pucheta; en categoría B, Ariel Ledesma, de Juventud. En destaques, triunfó en el grupo A, Gabriela Díaz, de Orfeo; grupo B, Bruno Moreira, de Juventud y en Infantiles, Agustina Blasco, de Orfeito, según publicó Austral Correntina.

En la frontera

En Paso de los Libres el viernes fue la primera noche de desfile para el grupo Especial. El Intendente Martín Ascúa estuvo acompañado por la senadora Nacional, Ana Almirón, también libreña, autoridades provinciales, concejales y miembros de su gabinete. Carumbé, Tradición y Zum-Zum brindaron un extraordinario espectáculo al público.

“Estoy feliz porque volvimos a recuperar el Carnaval más maravilloso y más importante de la República Argentina. Por sus características, por la gente, por su pasión, por su belleza”, sostuvo en la inauguración el Jefe comunal.

“El carnaval de Paso de los Libres es una política de estado, no es una fiesta popular más. Es la bandera de la cultura y del turismo”, aseveró.

En la jornada, participó la Corte Oficial del Carnaval de Uruguayana y la Madrina de Batería da Escola de Samba Portela de Río de Janeiro, Alice Alves.

También integrantes de la gran comunidad carnestolenda, familiares y público se sumó a un desfile homenaje carnestolendo al diseñador, Sebastián Quiroga quién dejó su gran talento plasmado en grandes destaques del carnaval de la ciudad.

En esta ciudad, la celebración seguía anoche, así como el próximo viernes y sábado. Las entradas en tanto, se pueden adquirir de lunes a viernes en Madariaga 737. Los días de carnaval en el sambódromo sobre Ruta Nacional N° 117 de 18 a 21, o vía online y hasta en 12 cuotas, en www.carnavaldelafrontera.com.

Por otro lado, anoche también comenzó el carnaval en San Roque, con la participación de las comparsas Piharé Berá y Coé Berá, mientras que en el cierre, actuaron los grupos Gerardo y Los Chaques y La Diferencia. Esta última banda además tendrá a su cargo la clausura de la primera jornada de carnaval que se iniciaba anoche en Gobernador Martínez.

Mientras que en Mercedes, también comenzaba a sonar el samba en el corsódromo municipal.

Fin y continuidad

En Santa Lucía, se hacía anoche la última pasada de las comparsas. Mientras que seguían los festejos en Ituzaingó, Goya, Monte Caseros, Gobernador Virasoro, Alvear, Mariano I. Loza, Curuzú Cuatiá, La Cruz y Bella Vista. En esta última ciudad, como atractivo de la noche, también actuaba la comparsa goyana Porambá.

En Alvear, animan la fiesta las comparsas Pilmaykén, Halcones For Ever e Itá Berá, esta última cumple 30 años. Mientras que Anly Filmaciones informó a El Litoral que las expectativas también están puestas en el desfile del viernes 7, que incluirá la participación de una agrupación de Paso de los Libres.

El próximo fin de semana comenzará el corso en Esquina. Además en Santo Tomé, las comparsas realizarán un show, debido a que no se organizaron desfiles en el corsódromo.

Finalmente, el 15 será el turno de la apertura de los carnavales en San Isidro.