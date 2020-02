Golpeó a su pareja y causó destrozos en la vivienda

Una mujer sufrió lesiones leves luego de ser agredida a golpes por su pareja, que además destruyó los muebles, se alejó de la casa, y más tarde regresó y continúo con la agresión.

Este nuevo hecho de violencia de género ocurrió el domingo cerca de las 5.30 en una vivienda ubicada en inmediaciones de la avenida Libertad y calle Chacabuco de esa ciudad, cuya propietaria es la suegra del agresor, donde tiene una casa en la que convive con su mujer y sus tres hijos de 1, 3 y 5 años.

El agresor -sería de apellido Martínez- llegó hasta el lugar y agredió a su mujer, quien afortunadamente solo sufrió golpes leves en brazos y piernas, pero la ira del hombre no terminó allí, ya que causó destrucción en la vivienda, rompió ventiladores, ropero y camas y luego se retiró del lugar. Cerca del mediodía regresó al domicilio de su suegra y continuó con los ataques, según se pudo saber. Además trascendió que sería adicto a las drogas y que no es la primera vez que la familia sufre episodios de violencia.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de Bella Vista y por el momento Martínez no estaría detenido a pesar de las reiteradas denuncias realizadas por su pareja.