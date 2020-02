Olimpia Lions mostró su jerarquía en el Torneo Reducido de Aranduroga

La presencia de Olimpia Lions en la ciudad de Corrientes generó una gran expectativa y la franquicia paraguaya que disputará la primera edición de la Superliga Americana no defraudó. Frente a un buen marco de público en las instalaciones del Aranduroga Rugby Club, ayer le ganó con comodidad a Taragüy y al local durante la primera jornada del Torneo Reducido Top 12 que organiza la entidad Cebra.

Olimpia Lions, que se presentó en suelo correntino el margen de la competencia del Torneo Reducido, jugó un partido de ochenta minutos, pero con diferentes rivales en cada tiempo. En el primero (40 minutos) venció a Taragüy 45 a 0 y en el segundo hizo lo propio con Aranduroga 42 a 0.

Los equipos tienen un nivel muy diferenciado y eso se notó en la cancha. El equipo paraguayo tiene una estructura, que por supuesto incluye a su plantel profesional, mientras que los elencos correntinos son amateurs.

Desde el primer minuto, se notó la potencia física del conjunto paraguayo y a partir de ahí comenzó a presionar a los correntinos, tanto Cuervos como Cebras, que con mucho ímpetu tuvieron que dedicarse a defender constantemente con escasas opciones de jugar la pelota.

En partidos sin equivalencias, se pudo ver algunas pinceladas del ex Puma Manuel Montero y del ex Jaguares Gabriel Ascarate. También mostró que está recuperando su mejor nivel el tucumano Santiago Resino, que durante muchos años formó parte del sistema nacional impulsado por la Unión Argentina de Rugby.

Además, se pudo ver en acción a Napioloni Nalaga. Jugador de Fiji con 33 años y una gran experiencia en el seleccionado de su país y en el rugby francés, donde durante varios años fue el goleador del torneo.

Durante los “dos partidos”, en Olimpia Lions tuvieron minutos en cancha jugadores de la región que están buscando quedar dentro del plantel que el 6 de marzo visitará a Ceibos (la franquicia argentina) en Córdoba. Así jugaron Nicolás Cabral (Aranduroga), Enzo Sander (Taragüy), Santiago Espínola (Taragüy) y Luciano Altabe (Regatas Resistencia).

“Necesitábamos estos partidos, porque tenemos un equipo que se conformó con jugadores de diferentes orígenes. De a poquito vamos tomando ritmo y por eso destaco estos encuentros”, señaló Raúl “Aspirina” Pérez, entrenador principal de Olimpia Lions a El Litoral.

“Evolucionamos mucho durante la preparación y eso nos da esperanzas para tener un gran torneo. Queremos ir progresando partido a partido, ir ganando confianza y mostrando cosas nuevas con el correr del certamen”, apuntó el ex DT de Jaguares.

La competencia

Además de la presencia estelar de Olimpia Lions en la tarde correntina se desarrolló la primera jornada del Torneo Reducido Top 12 con muy buenos partidos. Entre ellos el clásico correntino que quedó en poder de Taragüy que le ganó a Aranduroga 7 a 5. Partido de la zona C que en definitiva le sirvió al Cuervo para acceder a la semifinal de la Copa de Oro, dado que el equipo paraguayo no formó parte de la comptencia y ayer ya regresó a Asunción.

En la zona A marcó el rumbo Paraná Rowing que se impuso en los dos cotejos disputados. Superó a Aranduroga Negro 28 a 0 y Regatas Resistencia 19 a 10. Lo mismo sucedió con Santiago Lawn Tennis en la zona B. Los santiagueños triunfaron contra San Patricio 14 a 7 y frente a Curne 12 a 8.

Por la zona D, llegó a las semifinales Huirapuca de Tucumán que también ganó en sus dos presentaciones. En el primer juego venció a Sixty 22 a 5 y en el segundo hizo lo propio con Aguará 10 a 7.

De acuerdo a la programación oficial, las semifinales de la Copa de Oro se jugarán a las 15.40. Un cruce será Paraná Rowing – Santiago Lawn Tennis y el otro lo protagonizarán Taragüy e Huirapuca.

La actividad en las instalaciones del Aranduroga Rugby Club dará inicio a las 14, con las semifinales de la Copa de Bronce.

Programación

Semifinales Copa de Bronce

14.00 San Patricio vs. Regatas (cancha 1) y Paraná Rowing (Intermedia) vs. Aguará (cancha 2).

Semifinales Copa de Plata

14.50 Aranduroga Negro vs. Curne (cancha 1) y Aranduroga vs. Sixty (cancha 3).

Semifinales Copa de Oro

15.40 Paraná Rowing vs. Santiago LT (cancha 1) y Taragüy vs. Huirapuca (cancha 3).

Final Copa de Bronce

16.30 Ganadores semifinal de Bronce

Final Copa de Plata

17.20 Ganadores semifinales de Plata.

Final Copa de Oro

18.10 Ganadores semifinales de Oro.