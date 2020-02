Valdés y Morales firmaron un convenio para producir cannabis medicinal

Gustavo Valdés firmó este lunes con su par de Jujuy, Gerardo Morales, dos convenios de cooperación, uno en materia científica para que ambas provincias comiencen a investigar y producir de forma conjunta cannabis medicinal; y el segundo fue de desarrollo y promoción turística de la Quebrada de Humahuaca y del Gran Parque Iberá.

El gobernador Valdés resaltó que “hay muchas veces que uno toca tabúes y me tocó a mí como diputado nacional tocar el debate de Cannabis medicinal y de cómo íbamos a tratar la problemática de la epilepsia refractaria” y que “es aquella epilepsia que no puede tener cura, existen muchos niños que no podían encontrar bajo ningún concepto en la farmacia una solución farmacológica tradicional para la cura de esa dolencia y nos tocó el debate en la cámara de diputados”.

“Y decidimos darle a la plantación de cannabis, el tratamiento de medicina y que no haya en la Argentina libre plantación de cannabis, sino que esté controlada cien por ciento por el estado argentino” y que “mientras tanto toda la importación de cannabis y su aceite tenía que estar haciéndola el propio Estado para distribuir a aquellos que tenían esas dolencias por supuesto y que por supuesto sancionamos la ley” prosiguió.

En ese contexto, destacó la importancia de Jujuy en la implementación cuando resaltó que “desde la sanción de ley distintas provincias fueron avanzando y se fueron adhiriendo pero la mayoría de ellas lo hizo absolutamente nada salvo la provincia de Jujuy y que han encarado el proceso con valentía y coraje” y además de los prejuicios: “Hay que enfrentar a la burocracia y a veces da más miedo a la burocracia que los prejuicios”.

En cuanto a las zonas de posibles plantaciones de cannabis en Corrientes, el mandatario correntino dijo que “somos sabedores de que las zonas de cultivos son principalmente las tabacaleras y es por eso que son un suelo propicio para poder plantar y, de esta forma, trabajar en base a esta amistad que tenemos con Jujuy” y es por eso que “nosotros queremos imitarlos, que es lo más inteligente para que nos transfieran la tecnología para hacerlo”.

Por último, acotó que “vamos a comenzar a trabajar en cooperación para seguir el camino que ustedes están abriendo” y que seguramente habrán muchos chicos muchas personas con dolencias que van a estar agradecido” y que “por el desarrollo lo que está teniendo la provincia de Jujuy, vamos a poder tener y producir en la argentina aceite de cannabis para la mejora de muchas dolencias” concluyó.

El acuerdo fue rubricado por los dos mandatarios hoy a las 19 en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno.

El proyecto se enmarca la Ley Nacional Nº 27.350, que regula y promueve el estudio del uso que puede tener esta planta para el tratamiento de diferentes enfermedades.

Morales, que viajó este domingo a Corrientes para llevar adelante una intensa agenda de actividades junto a Valdés por los festejos del Carnaval, destacó en aquella oportunidad que en este lugar se avanza con la investigación del “fenómeno medicinal” de esta planta y también se trabaja "en el desarrollo científico y tecnológico de sus derivados”.

Convenio de turismo

El convenio se firmó en busca de promover y mejorar la conectividad entre las provincias y el desarrollo del turismo, la cultura en el marco del turismo rural comunitario.

Y la colaboración para promoción, custodia, y preservación de los sitios declarados patrimonios de la humanidad declarados por la Unesco en la Quebrada de Humahuaca y el Qhapac Ñam en Jujuy, y en Corrientes los Esteros del Iberá.

Las partes se comprometieron a coordinar las acciones necesarias para el logro de sus fines, y a colaborar mediante conocimientos logísticos, recursos humanos y equipos para las tareas que se realicen en conjunto para el desarrollo específicos de proyectos.