Gobernadores radicales afianzan lazos institucionales con la política como telón

Luego de haber desenterrado al Diablo este fin de semana en Purmamarca, el norteño pueblo del cerro de los Siete Colores, el gobernador Gustavo Valdés ofició ayer de anfitrión de su par jujeño Gerardo Morales para la firma de dos convenios de cooperación: uno de desarrollo turístico y otro de transferencia técnico-científica para la plantación de Cannabis con fines medicinal. La política nacional estuvo como telón de fondo de este gesto de consolidación de los lazos institucionales de los radicales.

Pasadas las 20 los mandatarios firmaron dos convenios de cooperación en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. En pleno feriado nacional de carnaval, funcionarios provinciales; el intendente de Capital, Eduardo Tassano; y legisladores nacionales y provinciales se hicieron presentes en Casa de Gobierno para participar del acto. Previo a la rúbrica, los jefes de Estados provinciales se reunieron con la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen. Jujuy había adquirido 12 invernadores de dicho país y semillas de Estados Unidos para la plantación de Cannabis con fines medicinales, bajo el amparo de la Ley Nacional 27.350.

La provincia del Norte cuenta con más de 45 hectáreas para el cultivo, más 600 en preparación. Creó una empresa estatal que, en asociación con privadas, avanzó con la investigación y plantación de Cannabis. El objetivo es desarrollar aceite, para lo cual se contrató a una empresa de Córdoba para la construcción de un laboratorio.

“En el segundo semestre esperamos que Jujuy produzca aceite de Cannabis”, dijo el gobernador Gerardo Morales. Actualmente, centros de salud como el Garrahan importan el líquido medicinal desde Canadá. La provincia norteña espera dotar de producción local a dicho hospital para el tratamiento de niños con enfermedades crónicas tales como epilepsia refractaria.

Y para ello se avanzó sobre un largo proceso, que incluyó no sólo la adquisición y desarrollo de tecnología, sino también despejar la burocracia. “Estaba sancionada la ley pero el Gobierno nacional y las provincias no habían hecho nada para su implementación”, indicó el jujeño. Así, se realizaron trámites inéditos a la luz de la nueva normativa nacional, como la autorización de Anmat, el Ministerio de Salud de la Nación, de Seguridad, Afip, permisos de Aduana. Convenios con el Conicet y la Universidad Nacional de Jujuy.

La trazabilidad también es fundamental en materia de seguridad. Cada planta madre cuenta con un chip para evitar dar otro uso. Y el desandar burocrático y la transferencia tecnológica fueron los ejes centrales del convenio de colaboración técnica y científica en el marco de la Ley Nacional 27.350, que promueve la investigación médica y científica de la planta de Cannabis y sus derivados, que anoche firmaron Valdés y Morales.

Corrientes adhirió a la ley nacional, a través de la normativa 6.457/18. El propio mandatario había votado a favor de la ley nacional cuando fue diputado nacional “para el tratamiento de los niños” que no encontraban “una cura en la farmacología tradicional”, expresó el correntino, quien reconoció que debió dejar de lado algunos tabúes.

De esta manera, las partes cooperarán mutuamente en el cultivo de Cannabis para uso medicinal y/o terapéutico de síndromes, trastornos, enfermedades, y diversas patologías como así también enfermedades degenerativas, y cualquier otra condición de salud existente o futura que se considere conveniente la autoridad de aplicación.

Luego, los mandatarios firmaron un segundo convenio que busca promover y mejorar la conectividad entre las provincias y el desarrollo del turismo, la cultura en el marco del turismo rural comunitario. También, la colaboración para la promoción, custodia, y preservación de los sitios declarados patrimonios de la humanidad declarados por la Unesco en la Quebrada de Humahuaca y el Qhapac Ñam en Jujuy, y en Corrientes los Esteros del Iberá.

Juntos por el Cambio

Los carnavales y los convenios fueron ocasiones propicias para que los mandatarios y dirigentes hablen de política. “Siempre que nos reunimos hablamos de política”, dijo Morales a la prensa.

“Como gobiernos provinciales tenemos que tener las vinculaciones institucionales que debemos tener, mantenemos un buen diálogo con el Presidente (Alberto Fernández). Desde las provincias debemos ayudar a la Nación. Estamos atravesando situaciones difíciles”, expresó el mandatario jujeño.

Sobre la situación de la UCR nacional, Morales señaló: “Somos buenos para las internas”, expresó. “Estamos haciendo un esfuerzo, ordenándonos”, sostuvo. No obstante, respecto de la construcción de una alternativa de poder para las próximas presidenciales, el Gobernador aseguró: “Quisiera que haya un radical como candidato a presidente y no alguien del PRO pero falta mucho tiempo. Un año en política es una eternidad y faltan tres años”, dijo si se analizaba a algún líder de la UCR como candidato.

No obstante, consideró que mantiene las expectativas de que el radicalismo “tenga un rol más importante” dentro de la construcción de Juntos por el Cambio. Confirmó a El Litoral que el miércoles participará de la mesa nacional de la fuerza opositora. No obstante, Valdés indicó a este diario que aún analizan por razones de agenda.

“La política está para articular, para seguir fortaleciendo Juntos por el Cambio”, dijo el correntino. Luego aseveró: “Seguimos trabajando en ese espacio. El tiempo dirá cuál será la marcha de la oposición. Nosotros nos comprometimos a ser una oposición responsable”.

“Tenemos que reclamar los espacios que nos corresponden. La UCR está más fortalecida que el PRO pero tenemos que tener un pie de igualdad entre todos los partidos que integran la alianza”, indicó. “Tener un diálogo y hacer autocrítica”, añadió el mandatario provincial.

Sobre un candidato radical a la presidencia, Valdés señaló que aún se debe trabajar ya que “hay muchos líderes territoriales pero falta un liderazgo nacional”. Luego de la firma, los gobernadores participaron de los Carnavales Correntinos. Como integrante de la comparsa Chanca Chanca, Valdés participó de las tradiciones ancestrales en Jujuy. Ayer, Morales señaló que le dará la fórmula a Valdés “para enterrar al Diablo” para “la buena suerte”.