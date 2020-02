No hubo acuerdo con los docentes y los gremios piden hablar con Valdés

El Gobierno provincial no logró un acuerdo con los seis gremios docentes, pero se garantizó un compromiso para que el lunes comiencen las clases sin medidas de fuerzas. La oferta salarial no satisface a los gremios y ahora piden hablar directamente con el gobernador Gustavo Valdés.

El Gobierno había propuesto una suba del 20 por ciento al básico, que hoy es de $7.840, en tres tramos y mejoras al fondo compensador docente. Los gremios exigen que el piso de mejora sea del 25 por ciento al básico. No hay acuerdo.-

Fue la tercera reunión por salarios. Las partes no lograron ponerse de acuerdo. Ninguno quiere dar el brazo a torcer.

"Nosotros ya dijimos ayer que si el Gobierno no mejoraba la propuesta no tenía sentido juntarnos otra vez. Hoy no hubo cambios. Por eso queremos hablar con el Gobernador, porque los ministros no toman decisiones y deben consultar todo con Valdés", dijo a ellitoral.com.ar Fernando Ramírez de Suteco.

Ramírez descartó medidas de fuerza por el momento. Pero advirtió: "Si la próxima semana no la cosa no cambio, seguro habrá medida de fuerza", dijo.

El Gobierno propuso una mejora del 20% al básico que se liquidará en tres tramos: marzo, julio y noviembre; y tres cuotas de 700 pesos del fondo compensador provincial que se pagarán en los mismos meses. Más los 4.800 pesos que enviará la Nación hasta julio.