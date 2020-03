Tras la consagración en la Superliga, Boca apunta a la Copa Libertadores

Boca Juniors recibirá hoy a Independiente Medellín, de Colombia, en busca de su primer triunfo en la Copa Libertadores de América 2020, con el envión anímico que significó la conquista de la Superliga Argentina de Fútbol.

El partido, correspondiente a la segunda fecha del grupo H, se jugará desde las 21.30 en La Bombonera, con arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero y transmisión de Espn 2.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo casi no tuvo tiempo de festejar el título de la Superliga Argentina que conquistó el sábado a la noche, ya que hoy afrontará un partido importante de la Copa Libertadores de América.

El Xeneize, que sueña con la obtención de la séptima estrella en el máximo torneo continental, necesita conseguir su primer triunfo en el grupo H luego del empate 1-1 en el debut ante Caracas, en Venezuela, para no sufrir más adelante con la clasificación a los octavos de final.

El partido se jugará en medio de un clima de fiesta en La Boca por la reciente consagración que tuvo el sabor especial por el hecho de arrebatarle el título en la última fecha a River Plate.

Tras cuidar a la mayoría de los titulares para el duelo en Venezuela, Russo podrá contar con lo mejor que tiene a disposición para intentar conseguir su primera victoria en el torneo más importante de Sudamérica.

Con respecto a los que jugaron el sábado, el entrenador tendrá que realizar una variante obligada ya que el defensor peruano Carlos Zambrano sufrió una fractura en la costilla derecha y será baja aproximadamente por un mes.

La buena noticia para el cuerpo técnico es que en su lugar podrá jugar Carlos Izquierdoz, quien se perdió el partido ante el Lobo por suspensión.

El resto del equipo será el mismo aunque podría salir el colombiano Sebastián Villa, quien jugó de titular los últimos cuatro partidos. En su lugar asomaría Nicolás Capaldo.

El DIM atraviesa un momento irregular en el torneo apertura colombiano donde se ubica en la 11ma. posición con once puntos, a cuatro del líder y clásico rival, Atlético Nacional.

El “poderoso de la montaña” volvió al triunfo luego de tres partidos el pasado sábado tras superar a Millonarios por 1-0, como local, con muchos de los jugadores que actuarán mañana, entre ellos el argentino Adrián Arregui.

Independiente Medellín, por su parte, se metió en la fase de grupos tras eliminar a Atlético Tucumán pero también está necesitado de resultados dado que en su presentación perdió por 2-1 con Libertad, de Paraguay, equipo dirigido por el argentino Ramón Díaz, en Colombia.

El equipo colombiano es conducido por el paraguayo Aldo Bobadilla, quien pasó por Boca Juniors entre 2006 y 2007 e integró los planteles campeones de la Recopa Sudamericana 2006 y la Copa Libertadores 2007.