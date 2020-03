Tony Medina manifestó su bronca y la urgencia por ganar

Las fechas pasan y Boca Unidos no puede cortar con su mala racha. El equipo viene de caer en Villa Ramallo ante Defensores de Belgrano, más allá que mejoró ostensiblemente su rendimiento respecto a la catastrófica derrota de local ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, y en el balance del juego mereció otra suerte.

“La verdad que terminamos con mucha bronca, porque mejoramos, pero siempre nos está faltando algo, y nos duele mucho esto porque hoy (por el domingo) no era un partido para perder”, señaló a radio Continental Corrientes (98.3 Mhz), Antonio Medina.

Al analizar el juego, consideró que “teníamos que ser más finos en la definición. Tuvimos algunas jugadas en el primer tiempo que no pudimos concretar. Siempre nos está faltando algo; lamentablemente no estamos ligando nada, y todo nos sale en contra”.

“En la jugada del penal de ellos, Leo (Baroni) no lo vio al delantero. En la otra área tuvimos dos o tres chances seguidas para empatar y no pudimos; después entramos en la locura, en la lucha, en pelear con el árbitro, cuando estábamos haciendo un buen partido, y creo que nos faltó un poco más de tranquilidad para lograr el empate”, puntualizó.

El goleador de Boca Unidos en el torneo es consciente que la clasificación a la etapa final del torneo “se complica, pero mientras tengamos chances lucharemos. Necesitamos ganar un partido urgente, porque venimos de golpe tras golpe y no podemos levantar”.

Repasando la actuación del equipo aurirrojo en el certamen, Tony expresó: “Arrancamos bien, pero terminamos mal el año; volvimos a comenzar bien, y ahora nos está tocando perder de seguido sin poder salir”.

“Tenemos mucha bronca porque no le encontramos la vuelta. Necesitamos ganar un partido urgente para levantar cabeza, sabemos que tenemos muy buenos jugadores, pero últimamente no se nos están dando los resultados”, finalizó Medina.