Domiciliaria: inspeccionan las casas de los rugbiers

A la espera de la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Garantías de Dolores, que debe definir si mantiene o revierte la prisión preventiva dispuesta para ocho de los acusados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero pasado, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) avanzó con la inspección de los domicilios de los detenidos para evaluar condiciones de un eventual régimen de prisión domiciliaria.

El beneficio lo había solicitado el abogado defensor Hugo Tomei y fue rechazado en primera instancia por el juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, que con las pruebas recogidas durante la investigación de la fiscal a cargo del caso, Verónica Zamboni, no solo dispuso que ocho de los diez acusados continúen en la cárcel sino que a la acusación que afrontaban por homicidio premeditado por participación de dos o más personas le sumó un seguido agravante: alevosía.

Maximiliano Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Blas Cinalli, Matías Benicelli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz continúan alojados en la Unidad Penal Nº 6 de Dolores del SPB. Mientras la prisión preventiva no esté firme permanecerán en el sector de alcaidía y aislados de otros reclusos.

La mención de tobilleras electrónicas en esta instancia de la causa no implica ninguna certeza sobre la aplicación de este medio técnico, relacionado con una de las alternativas de morigeración de la privación de libertad. La Justicia solo atiende un planteo de la defensa, y si bien fue denegado en primera instancia, toma previsiones frente a la posibilidad de un fallo que haga lugar al pedido.