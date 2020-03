Se suspendió el torneo Regional de Damas Mayores

Atendiendo al decreto provincial que dispone suspender las concentraciones públicas como una de las acciones para contener el avance del dengue y como medida preventiva respecto del coronavirus, se decidió no realizar el Campeonato Regional de Damas Mayores E que debía disputarse desde hoy en Corrientes, más precisamente en las canchas de Taragüy y Aranduroga.

“Conforme a lo establecido por el decreto provincial, el torneo Regional no se va a jugar en la provincia de Corrientes.

Estamos de acuerdo con que la mejor medida es la prevención para este tipo de situaciones. Es por eso que hemos decidido obrar en consonancia con lo que el Gobierno estableció”, le expresó a El Litoral, Gustavo Romero, presidente de la Asociación Correntina Amateur de Hockey, entidad que tenía a su cargo la realización de este certamen y que iba a contar con la presencia de clubes de Resistencia, Paraná, Santa Fe y Corrientes.

Vale destacar que anoche debía realizarse la reunión de delegados, cuando se decidió no concretar el certamen.

En las próximas horas la Confederación Argentina de Hockey, el ente rector mayor de esta disciplina en el país deberá definir cuál es la decisión final respecto del Regional: si lo pospone, cambia de sede o queda en suspenso.

La competencia, que volvía a tener por sede a Corrientes luego de 10 años, iba a resultar el marco para la inauguración oficial de la iluminación de las canchas de Aranduroga y Taragüy.