Crece la venta de alcohol en gel, barbijos y repelentes en farmacias de la ciudad

El alerta que rige en todo el mundo por la rápida propagación del coronavirus, obligó a gobiernos y medios de comunicación a reiterar las medidas de prevención para evitar que la enfermedad se instale en el país. En Corrientes no hay casos confirmados aún, salvo 11 sospechosos, pero de igual forma el Ejecutivo decretó la suspensión de actividades que impliquen la aglomeración de un importante número de personas. Junto con estas acciones, se insta a la población a protegerse con una de las medidas más efectivas: la limpieza de manos.

A raíz de esto, en algunas farmacias de la ciudad comenzaron a recibir una mayor cantidad de clientes, quienes salieron a la búsqueda de alcohol en gel y barbijos. Muchos también optaron por comprar repelentes, útiles para alejar a los mosquitos, especialmente a los que propagan el dengue.

La mayoría de los especialistas coincide en que las personas sanas no deben utilizar barbijos, ya que no es necesario. De igual forma el producto es solicitado y, de hecho, en algunos lugares puede conseguirse a 100 pesos, cuando hace algunas semanas su precio era inferior.

Asimismo, desde algunas farmacias advirtieron que este incremento en la demanda comienza a generar faltantes de estos artículos. “Cada vez que ha sucedido algo similar y toma estado público, aparecen faltantes en las farmacias. Esto tiene que ver con que los aprovisionamientos son históricos y esto no se acumula en las droguerías”, indicaron desde el sector a Radio Sudamericana.

Vale recordar que los farmacéuticos también recomiendan usar jabón o líquidos desinfectantes y volcar alcohol etílico en un rociador y usarlo para las manos.