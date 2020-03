Sobreseyeron a dos personas que habían sido acusadas de lavado de dinero

El Juzgado Federal de Resistencia resolvió sobreseer definitivamente a Daniel Benítez y a Laura Andreau, quienes habían sido involucrados en maniobras financieras ilegales desarrolladas en Corrientes y Chaco por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Se trata de dos numerarios de la PSA, quienes habían cedido sus tarjetas de débito a un superior, plásticos que el oficial utilizó para simular compras en Paraguay, de donde traía dólares que eran vendidos en cuevas financieras.

Debido a que no se pudo comprobar que estas dos personas tuvieran conocimiento de las actividades que realizaba su jefe, fueron sobreseidas.

“Evaluados los elementos de prueba colectados en la causa y confrontados con los lineamientos señalados por la Cámara de Apelaciones de Resistencia, los mismos serían insuficientes a los efectos de afianzar la hipótesis delictiva endilgada a los imputados Benítez y Andreau”, dice la resolución que dio a conocer Agencia Nova.

“Siendo que no restan pruebas pendientes de realización que puedan modificar este escenario, corresponde resolver definitivamente la situación de Andreau y Benítez”, resolviendo en este contexto “sobreseer definitivamente” a ambos.

En la causa había intervenido el abogado Rubén Leiva, quien había probado que su defendido, Daniel Benítez, no tenía relación con las actividades que realizaba el titular de la PSA de Resistencia, Andrés Galeano y otros cómplices por medio de cuentas radicadas en el Banco de la Nación Argentina de la ciudad de Corrientes.