El plus a municipales se pagará el lunes 16

La Municipalidad de Corrientes efectivizará este lunes 16 el pago del plus para todo el personal (trabajadores Neike, contratados y planta permanente), que aumentó a 1.500 pesos. El anuncio fue dado a conocer por el intendente Eduardo Tassano a través de su cuenta oficial de Twitter.

En ese aspecto, desde el Ejecutivo municipal recordaron que, según lo acordado en paritarias con los representantes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, se ratificó la continuidad del plus municipal y se establecieron incrementos de forma escalonada: $ 1.500 en marzo, $ 2.000 en julio y $ 2.500 en noviembre.