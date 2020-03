Avanzan los controles de precios y abastecimiento de alcohol en gel

Por la masiva demanda en los comercios en general -tanto supermercados como farmacias- continúa la escasez de alcohol en gel. Algunas tiendas informaron a El Litoral que hoy llegaría una tanda de geles antisépticos, en tanto que la mayoría renovará su stock recién la semana que viene.

En este escenario, los inspectores de la Dirección de Defensa del Consumidor recorren farmacias y droguerías para controlar la existencia y los precios del alcohol en gel, dada la emergencia sanitaria por coronavirus.

Asimismo, monitorean los costos en base a la vigencia de la resolución 86/2020, que establece que se debe retrotraer el precio del alcohol en gel al del día 15 de febrero de 2020.

Al respecto, el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, comentó a El Litoral: “Comenzamos con los relevamientos, con un acta de constatación con todos los requerimientos. Lo que hacemos es solicitar en un plazo perentorio de 24 horas que nos informen cuál era el precio de comercialización en la fecha del 15 de febrero, a los efectos de controlar que se respete la resolución. En base a eso controlamos. Si no respetan, se aplicarán las multas pertinentes”.

Consultado respecto al escaso abastecimiento de alcohol en gel, Ahmar dijo: “Hemos encontrado que la gran mayoría de los comercios no tiene productos a la venta porque están esperando la entrega de los proveedores. En esos casos se realiza el acta de requerimiento, con la posibilidad de relatar en un plazo de 24 horas cuál es el problema por el que no están contando con el producto y quiénes son los proveedores”.

En ese sentido, avanzan los controles también en las droguerías de la ciudad. “Vemos el nivel de producción, porque la resolución nacional también establece elevar al máximo (conforme a la capacidad) la producción de estos productos”.

Dicha medida fue adoptada por el organismo nacional conforme a las facultades que le confiere la Ley de Abastecimiento Nº 20.680.