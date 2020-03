Crecen las ventas en supermercados y mayorista extiende su horario

Tras anunciarse la suspensión de clases y las medidas de contención del coronavirus (covid-19), creció abruptamente la demanda de mercadería en algunos supermercados. Por lo pronto, los representantes supermercadistas brindan tranquilidad a la población, negando un posible desabastecimiento de alimentos básicos.

“En nuestras cadenas tuvimos un pequeño crecimiento en las ventas, pero no hubo una masiva asistencia como vimos en los hipermercados, por ejemplo. Queremos llevarle tranquilidad a la gente, les aseguramos que no hay ningún problema con la mercadería, tenemos asegurada la cadena de ofrecimientos y provisión”, expresó a El Litoral Raúl Rogido, gerente de una cadena local de supermercados.

Mientras tanto, en algunos hipermercados y supermercados mayoristas se formaban extensas filas en la vereda. Ese panorama también se relaciona al hecho de que estos comercios comenzaron a implementar diferentes medidas de seguridad sanitaria, para evitar el aglomerado de personas.

De todos modos, ante esta situación un supermercado mayorista decidió extender su horario de atención. Al respecto, uno de los directivos del mayorista, Juan Francisco Castro Gómez, comentó a El Litoral: “Estamos en los locales con mucha asistencia y haciendo todo lo posible para atender a todos los clientes. Esta semana extenderemos el horario de atención hasta las 22. Además, para aportar en la prevención restringimos el acceso de clientes, sólo puede ingresar una persona por grupo familiar”.

Del mismo modo, Marcelo Soto, gerente de un supermercado céntrico, afirmó a El Litoral que “la gente se volcó a comprar más bien productos de calidad y no perecederos”.