Extreman restricciones en el puente y lo habilitarán sólo para casos excepcionales

El Gobierno chaqueño decidió ayer el “cierre total de todas sus fronteras”, incluido el puente General Manuel Belgrano. Más allá de esto, al cierre de esta edición, anoche, la Policía de Corrientes realizaba un operativo en el viaducto.

Según informaron fuentes de la Policía a El Litoral anoche, “se endurecerán los controles y las restricciones, limitando lo máximo posible el tránsito vehicular hacia la vecina provincia”.

De esta manera, luego de confirmarse un nuevo caso positivo de coronavirus en el Chaco, el cruce entre provincias quedó restringido y aseguraron que sólo serán contemplados algunos casos especiales.

Al respecto, el ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni dijo a este matutino que “nosotros vamos a dejar pasar los camiones que tengan cargas de elementos prioritarios”. Al respecto, el funcionario provincial agregó que “podrán subir al puente los que lleven mercadería, insumos hospitalarios y combustibles”, aseguró.

Aunque el anuncio del gobernador chaqueño Jorge Capitanich fue tajante respecto de lo que sería el cierre de sus fronteras, hasta el cierre de esta edición estaba previsto solamente extremar las medidas sanitarias para tratar de contener la propagación del coronavirus, luego de detectarse un nuevo caso en el Chaco.

Más allá de esto, lo cierto es que hubo anoche una importante incertidumbre sobre los verdaderos alcances de la medida. Entre otras cuestiones, no anunciaron cómo sería el funcionamiento del servicio de transporte interprovincial.

Aunque afirmaron que habría colectivos urbanos en Resistencia, se desconoce hasta dónde afectarán las restricciones al Chaco-Corrientes. Representantes gremiales, empresarios y funcionarios chaqueños dialogaban hasta el cierre de esta edición para tratar de lograr definiciones respecto a este tema.

López Desimoni señaló que “nos enteramos cuando el gobernador del Chaco hizo el anuncio, con el personal policial estamos en el puente”.

Asimismo, el funcionario provincial indicó que “si hay prohibiciones del otro lado nosotros nos podemos dejar subir de este lado porque se generaría un caos”.

Así, para la medianoche se activaba el protocolo de seguridad en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, la pandemia que afecta a muchos países, incluida la Argentina y esta región, aunque en Corrientes aún no hay casos confirmados.

“No es una decisión del Gobernador de Corrientes, pero debemos actuar para que no se generen mayores problemas en caso de que ciertos vehículos suban y no puedan pasar cuando lleguen al Chaco”, aclaró Desimoni. Además, aclaró que “estamos atentos porque la situación es dinámica y va cambiando todo el tiempo”.

Las restricciones durará, en principio, hasta el 31 de marzo, fecha en que se cumple el plazo dado por el Gobierno nacional para la emergencia.

Más temprano, durante la mañana y la tarde, se realizaron controles en el viaducto interprovincial con algunas restricciones, por lo que pudieron trasladarse de una provincia a otra sólo los que regresaban a sus domicilios o bien los que tenían compromisos laborales o impostergables.

