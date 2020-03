Stanovnik: “La ciencia y la fe deben confluir para enfrentar este problema”

El arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik, se grabó en un video para dar una reflexión acerca de la situación epidemiológica de la provincia. “Estamos atravesando momentos difíciles, nunca nos había pasado esto, nos encontró no muy preparados y estamos aprendiendo a enfrentar esta adversidad”, señaló.

Luego, propuso afrontar a la problemática desde “dos miradas, una desde la ciencia y otra desde la fe. Son dos miradas que tienen que confluir, porque cuando no confluyen no resolvemos bien las cosas”, subrayó.

En ese sentido, Stanovnik manifestó que “la ciencia tiene que investigar el fenómeno, proponernos normas para la protección”, mientras que “la fe nos ayuda a pensar más hondamente qué nos sucede, por qué, y sobre todo nos da confianza, porque la fe y el miedo no van juntos”.

(GMC)