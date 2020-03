Cámaras piden “medidas extremas” para auxiliar a la actividad privada

Entidades económicas y cámaras empresariales solicitaron que, a raíz de la emergencia nacional por coronavirus, se “defienda y auxilie a la actividad privada” y se realice un “esfuerzo codo a codo” con el sector público. Desde Apicc, en tanto, pidieron diferimiento de vencimientos en un escenario de reducción del consumo y de implementación de protocolos de prevención como la denominada cuarentena.

“Los comercios no pueden afrontar los pagos por eso se eleva el pedido a nivel nacional y a nivel provincial”, informó a El Litoral el presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes. A través de un comunicado público, la entidad realizó una petición múltiple a la Presidencia de la Nación, al Ministerio de Economía de la Nación, al Gobierno de Corrientes, a la Municipalidad de Corrientes, al Banco Central de la República Argentina y al Comité de Crisis de la Provincia.

Apicc solicitó que se medien los instrumentos legales necesarios para “la postergación o el diferimiento de los vencimientos de las presentaciones impositivas, fiscales, laborales, bancarias y sus respectivos pagos”, según expresa el documento al cual accedió El Litoral.

También, solicitó lo propio para los servicios públicos como agua y energía. A su vez, expresó la necesidad de “flexibilizar las consecuencias del incumplimiento en tiempo y forma de los cheques posdatados (multas, cierres de cuentas bancarias, información negativa)”, de acuerdo con la nota remitida. Condición que replicaron respecto del cumplimiento de los acuerdos comerciales bancarios, como préstamos, y de tarjetas de crédito.

Collantes explicó que algunos comercios ya aplican protocolos de prevención y algunos han optado por bajar persianas momentáneamente. Esto se ha observado en algunos comercios tanto de la zona céntrica como de otros puntos de la ciudad, según indicó el dirigente empresarial. Aclaró, no obstante, que recomiendan el cierre o reducción de presencia de personal para el resguardo de la salud de la población, no así, “cada empresario tiene la libertad” de tomar las acciones que considere pertinentes, en función de su situación particular.

Desde la Federación Económica de Corrientes (FEC) emitieron un documento en el cual dan cuenta de la realidad las empresas locales de servicios, industrias y del agro respecto de las medidas gubernamentales que se adoptaron para prevenir la propagación de coronavirus. “Concluimos que a decisiones extremas y legítimas de carácter gubernamental, se corresponden soluciones extremas para empresas, pymes y monotributistas que generan los ingresos públicos para sostener el gasto público habitual y el gasto extraordinario que genera esta crisis”, expresaron.

Si bien no buscan generar zozobra, señalaron que están al filo de ingresar “a una crisis empresarial” que para “algunas pymes podría ser terminal”. Indicaron que las medidas adoptadas en todos los niveles del Estado tienen un impacto económico, no obstante, las acompañan para el resguardo de la salud de la población.

“Estas decisiones traen aparejado inactividad o caída abrupta de ingresos en los sectores de la producción, industria, comercio y servicios, que tienen impacto transversal en todas las direcciones”, expresaron a través de un documento al cual accedió El Litoral.

“Hoy por hoy la mayoría (según el tipo de actividades) dejó de facturar o ven amenazadas sus fuentes de ingresos, y tratarán de sobrevivir atendiendo lo prioritario que son sus empleados, el resto de los compromisos fiscales, de servicios públicos y financieros serán parte de un reacomodamiento general, que es lo que esperamos provenga del sector oficial”, manifestaron desde FEC a través del documento que lleva por nombre “A decisiones extremas y legítimas de carácter gubernamental, se corresponden soluciones extremas para empresas, pymes y monotributistas”.

“Entendemos que es un momento extraordinario donde debemos cuidar al máximo la actividad privada, bajando o prorrogando impuestos, difiriendo vencimientos, flexibilizando normas del Banco Central”, señalaron desde la federación que nuclea a 51 entidades, entre ellas, la propia Apicc, la Cámara Empresarial de Goya, Asociación del Comercio y la Industria de Paso de los Libres, Asociación del Comercio y la Industria de Mercedes. Cámara de Comercio de Santo Tomé, Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Ituzaingó, entre otras. Como así, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, Asociación de Productores, Introductores y Mayoristas de Alimentos Perecederos de Corrientes, Asociación de Productores Asesores de Seguros de Corrientes, Cámara de Empresas de Transporte Interdepartamental de Corrientes, Asociación de Industriales Panaderos de Corrientes, entre otros.

“Con estas legítimas decisiones oficiales en materia sanitaria, ojalá salvemos vidas y la salud de los ciudadanos, pero ni bien termine la pandemia sanitaria nos encontraremos con una pandemia empresarial que ya venía en caída por el caldo de cultivo de tres años de estancamiento con inflación”, señalaron.

“Necesitamos que en esta emergencia nacional también se defienda y se auxilie a la actividad privada que genera la mayor parte de los recursos para sostener el gasto público argentino”, manifestaron.

(MB)