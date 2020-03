En la terminal los colectivos llegan llenos y se van vacíos

En la terminal de ómnibus de Corrientes, según comentaron desde boleterías consultadas ayer por El Litoral, la demanda para llegar a la provincia es alta, pero no así para ir a otros destinos. Esta noche desde las empresas ya no venderían pasajes y hay jóvenes de las Fuerzas Armadas, que salen de sus lugares de trabajo mañana, que no estarían consiguiendo pasajes para regresar a sus ciudades.

Además, indicaron que son varias las empresas de transporte de pasajeros que bajaron el número de servicios por la demanda y si bien en la terminal no se ve mucha gente, sí llegan colectivos llenos a la Capital. Otras firmas no devuelven el pasaje, pero sí lo dejan abierto por 90 días y al mismo precio.

“Hay mucho menos venta, se ve poca gente en la terminal. Sí, hay mucho cambio de boletos, gente que quería viajar y ahora no puede. Hay mucha venta, pero para el interior de la provincia”, comentaron desde Río Uruguay.

Desde otra empresa, que vende pasajes a Córdoba y otros destinos como Formosa, indicaron que “se fueron quitando servicios por la demanda, sí vienen llenos los colectivos hacia Corrientes y hay clientes de las Fuerzas Armadas y Prefectura que se quedaron sin pasaje y no pueden volver”. (CSS)