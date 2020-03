Puente: desde mañana sólo pasarán camiones y vehículos por emergencia

En el marco de las acciones preventivas que se llevan adelante por el coronavirus, continúan las restricciones sobre el puente General Manuel Belgrano. Vehículos particulares, en caso de emergencia, más los camiones de carga serán los únicos que podrán circular desde mañana ya que sólo hasta hoy podrán hacerlo los colectivos y remises Chaco-Corrientes.

Quedará suspendido así el transporte interurbano, por la entrada en vigencia de la resolución nacional Nº 63 refrendada por el decreto 534 del Gobierno provincial, donde se adhiere a las medidas esgrimidas en la normativa que implica el cese de todos los servicios de transporte escolar, turísticos y obreros.

En la explanada del puente general Manuel Belgrano, continuaron ayer los operativos de control. En este marco, El Litoral dialogó con el director de Seguridad Vial de Corrientes, Hernán García, quien se refirió a las medidas y dijo que “en este momento la restricción es sobre todo vehículo particular, por lo que la circulación disminuyó en un 10 por ciento en comparación con una jornada normal. Tampoco pueden cruzar los transeúntes ni ciclistas. Hasta hoy (por ayer) sólo pueden circular transportes de carga, colectivos y remises del servicio interprovincial, pero se debe tener en cuenta que estas medidas son dinámicas y pueden cambiar”.

“En caso de emergencia pasan vehículos livianos, por ejemplo, hoy (por ayer) un paciente oncológico venía a la ciudad a dializarse. También se permite el paso cuando las personas necesitan pasar si o si por la ciudad para llegar a su destino, es el caso de aquellos que vengan del Chaco y se dirigen a Goya, pero no podrán regresar por el viaducto”.

“En comparación con una jornada normal, sólo el 10 por ciento de los vehículos livianos está circulando, mientras que el movimiento es normal para los camiones de cargas. Lo que mermó mucho es el transporte público, la cantidad de unidades y de pasajeros también. Sucede lo mismo con los coches que prestan el servicio de remís interprovincial y la la gente que viaja en ellos”.

Vale señalar que desde mañana empieza a regir la medida nacional que suspende la prestación de servicios públicos, que implica a las prestaciones ejecutivas y especializadas: entre los que se cuentan los servicios de transporte para el turismo, escolares y obreros,

Chaco

Y tras la confirmación de más de diez casos de coronavirus en la ciudad chaqueña, el cierre de sus fronteras y el aislamiento domiciliario, García comentó que “a la bajada del puente, también están implementando las mismas restricciones, pero esto no significa que puedan modificarlas o que nosotros lo hagamos.

Esto es muy dinámico, por ahora todo es circunstancial. Estas medidas surgen de acuerdo con la evolución de los hechos y nosotros dependemos de lo que determine el Gobierno provincial”.

Y siguió explicando que “ayer (por el martes), por ejemplo, la orden era que no se permitiera el ingreso a los vehículos que andaban de paseo, pero sí a aquellos que debían ingresar a la ciudad por otras cuestiones, pero esta medida se modificó y hoy (por ayer) sólo pasan en caso de emergencia”

Salud

En lo que respecta a los controles sanitarios, García comentó que “la gente de Salud Pública está trabajando con nosotros, tomando la temperatura de los que van descendiendo del puente. Si se detecta algún caso, como sucedió ayer, se activa el protocolo de emergencia y se los escolta hasta sus domicilios particulares para que cumplan la cuarentena”.

En este sentido, Alicia Pereyra, de la Dirección de Atención Primaria de Salud, destacó el trabajo que se está realizando e informó que “ayer (por el martes) se detectaron cuatro casos febriles de correntinos que trabajan en el Chaco”.

(MNR)