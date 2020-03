Tras la suspensión de clases, robaron en un Jardín de Infantes

Delincuentes ingresaron a un jardín de infantes de Santo Tomé y sustrajeron varios objetos. Por el momento no hay detenidos.

El caso fue denunciado ayer a la mañana por directivos y tutores del Jardín “Pinturitas “de esa localidad. Según lo expresado en la Comisaría Primera, minutos después de las 10 AM y en la misma consta que “malvivientes ingresaron al predio de la Institución educativa por una de las ventanas laterales que fue forzada, una vez dentro del inmueble los malhechores sustrajeron varios elementos y herramientas de trabajo de los docentes como ser 2 parlantes, una pantalla de computadora etc.

El Jardín “Pinturitas” se ubica en el barrio Sarmiento de esa ciudad. El suceso delictivo se concreta días después de dictarse la suspensión de clases como medida de prevención contra en coronavirus.

Hasta el momento la Policía de Santo Tome trabaja para esclarecer el hecho.

Algunos tutores se muestran preocupados por el nivel de inseguridad que se vive en las instituciones educativas.