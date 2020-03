Odisea para poder regresar a casa: destacan el accionar de la Provincia

El viernes pasado un grupo de correntinos, chaqueños y formoseños que volvía de Brasil tuvo algunos inconvenientes en cuanto al transporte ya que la empresa que contrataron no aseguraba el regreso a su destino final. La cuarentena y el cierre de fronteras perjudicaron el ingreso de residentes de la provincia, ante lo cual el actuar de los efectivos de las fuerzas de seguridad y personal de sanidad fue destacado dada la incertidumbre que vivieron por varias horas.

Cabe aclarar que todos los que regresan de afuera deben hacer aislamiento preventivo y desde las áreas correspondientes informaron que harán controles a diario para asegurarse del cumplimiento del distanciamiento social. También se encargarán del seguimiento ante la posibilidad de aparición de síntomas.

“El personal sanitario y la Policía de Misiones, en la terminal de ómnibus de las ciudades donde bajamos, así como los trabajadores de la provincia de Corrientes tuvieron un trato excelente con las personas que queríamos volver a nuestras casas”, contó Victor a El Litoral.

Un grupo de personas volvían el viernes por la mañana desde Brasil y los bajaron del colectivo en varias oportunidades. En principio, los iban a dejar en un control policial en Virasoro; por lo cual, la preocupación por cómo regresar a sus provincias iba siendo cada vez mayor.

En ese contexto, el trato de los efectivos y el personal de salud fue fundamental. “Nos recibieron muy bien y nos brindaron mucha información todo el tiempo, estuvieron receptivos y siempre empatizaron con nosotros. En Misiones, nos dieron barbijos, guantes, alcohol en gel, repelente para mosquitos y hasta frutas para que podamos comer mientras esperábamos. Además, hablaron con los empleados de un local de comidas para que podamos comprar algo para almorzar. En caso de que alguno no pudiera llegar a sus casas, se ofrecieron a hablar con hoteles a fin de gestionar la estadía”, relató el hombre.

“En Corrientes, cuando llegamos a la terminal se solidarizaron con nosotros y después de los controles se ofrecieron en todo momento para ayudarnos a regresar”, contó y agregó que “también se solidarizaron con la gente que viajaba a Resistencia”.

Este grupo debía bajarse en una ciudad de la provincia y hacer trasbordo con otra empresa de colectivos, la misma no daba respuestas sobre el viaje al destino final, hasta que finalmente pusieron una combi a disposición de los pasajeros.