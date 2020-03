Prevenir y cumplir medidas, claves para evitar contagios

La pandemia del covid-19 se encuentra en una fase de crecimiento en varios países del mundo y Argentina no es la excepción. De hecho, en Corrientes hasta ayer confirmaron al menos tres casos y en este escenario el comité de emergencia reiteró la obligación de acatar las medidas preventivas. El objetivo es evitar los estadios de circulación viral.

Sucede también que la situación que afrontan actualmente los países de Europa, donde hay cientos de casos fatales diarios, activó una rápida alerta en el sistema sanitario nacional lo que permitió elaborar medidas más claras y efectivas para evitar los contagios.

En este contexto, el comité de emergencia volvió a solicitar a la comunidad cumplir con lo establecido por el protocolo de control y aislamiento. “Lo cual determina que todas las personas que están en su domicilio porque poseen confirmación médica de haber contraído covid-19, han tenido contacto estrecho con un caso positivo o están esperando diagnóstico definitivo, al igual que las personas que ingresan a la provincia provenientes de países con riesgo de circulación viral, deben mantener aislamiento estricto hasta el alta médica”, expresan en un comunicado.

A su vez, para todos aquellos que no recibieron el alta médica se recomienda no salir del domicilio, no convivir con personas mayores de 60 años o grupos de riesgo y no deben recibir visitas. Asimismo, piden que dicho paciente permanezca en una habitación individual, evitando el contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de dos metros), y acentúan que no deben compartir utensilios de cocina, ni mucho menos los de aseo personal.

“Se recuerda que también se transmite por materia fecal, por lo que es fundamental el lavado de manos”, advirtieron desde el comité.

Continuando con el tema de higiene personal, una recomendación común para todos es la de lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente, toser o estornudar cubriéndose la nariz o boca con el pliegue interno del cobo o utilizando pañuelo descartable (que debe desecharse), limpiar y desinfectar las superficies y ventilar adecuadamente los ambientes.

La prevención de toda la comunidad es esencial para evitar los brotes epidémicos que se registran en otros países, fundamentalmente porque se trata de una enfermedad infecciosa que tiene una alta tasa de contagios y se trata de un virus con una fuerte letalidad.

Para cerrar, en caso de regresar de alguna zona de riesgo o bien tener síntomas compatibles (tos seca, dolor de garganta, fiebre alta y/o dificultad para respirar) se debe llamar al celular 379-4895124 o bien al fijo: 379-4974811. También se puede denunciar incumplimientos de cuarentena, llamando al 911 en Capital o al 101 en el interior.

