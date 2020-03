Fernández analiza medidas para un millón de trabajadores

El presidente Alberto Fernández exhortó a los argentinos a quedarse "en casa" para mitigar la pandemia de coronavirus y mantuvo reuniones con funcionarios en la residencia de Olivos para monitorear las medidas en el marco del aislamiento social obligatorio que decretó el viernes.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que el gabinete económico social prepara disposiciones para "monotributistas y trabajadores informales", un sector que estimó es de un millón de personas.

El funcionario sostuvo en declaraciones a radio Mitre que "esa franja de trabajadores la calculamos en cerca de un millón de personas" y manifestó que "ahí estamos armando un esquema, el presidente se comprometió para llevarlo adelante y estamos evaluando las medidas".

"Se está evaluando la situación. El tema ya fue planteado por el presidente para los monotributistas y los trabajadores informales, como taxistas, mozos, azulejistas, jardineros", explicó Arroyo y dijo que se trata de "mucha gente que gana la diaria y que no está en situación de pobreza, pero que vive de eso, y hoy tiene dificultades".

En tanto que el jefe de Estado supervisó personalmente el cumplimiento del aislamiento social con un sobrevuelo en helicóptero por el Capital Federal y el conurbano bonaerense, según informaron fuentes de Presidencia de la Nación.

"El aislamiento es, por ahora, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus covid-19", escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter y pidió: "Sé responsable. Cuidate y cuidá al resto. Quedate en casa". El posteo fue acompañado con el hashtag #CuidarteEsCuidarnos y un video con imágenes de diferentes puntos del país y la recomendación de "quedarse en casa".

El audio, en ese sentido, recordó que la cuarentena social obligatoria, decretada por el gobierno el viernes, "es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus covid-19".

El jefe de Estado monitoreó las disposiciones para mitigar la pandemia y mantuvo reuniones en la residencia de Olivos con funcionarios, entre los que estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

El jefe de Gabinete expresó que el gobierno nacional "no permitirá el incumplimiento del aislamiento preventivo" y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo desde ayer y hasta el 31 de marzo, y ratificó a la población la necesidad de "quedarse en casa".

"Tenemos que trabajar juntos para que esta pandemia nos tome bien preparados y entre todos podamos salir adelante", dijo Cafiero en declaraciones a Télam al ingresar en la residencia de Olivos.

El funcionario manifestó que "el gobierno nacional no permitirá el incumplimiento del aislamiento preventivo" y exhortó a los argentinos a "quedarse en casa".

Cafiero también utilizó su cuenta en la red social Twitter para enviar un mensaje similar: "Quedarte en casa es el camino correcto para frenar el coronavirus covid-19. Es la mejor manera de cuidarnos y vencer a la pandemia. Argentina unida en la responsabilidad y la solidaridad", y utilizó la etiqueta #CuidarteEsCuidarnos.