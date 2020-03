Brasil tiene 25 muertos y 1.546 casos positivos

Brasil, que ya cuenta con 25 muertos y 1.546 casos de coronavirus, encendió las alertas sanitarias porque se registró un contaminado en una favela, Ciudad de Dios, en Río de Janeiro, un ambiente totalmente desconocido hasta ahora para el Covid-19, donde las personas no tienen posibilidad de aislamiento y carecen en muchos casos de agua potable.

La nación con más muertos de América Latina hasta hoy era Brasil: seis decesos que ocurrieron en las últimas 24 horas en el estado de San Pablo, con lo cual aumentaron a 25 los fallecidos por el coronavirus en el país, donde los casos positivos subieron 37% en 24 horas, para alcanzar 1.546 personas infectadas.

De esta forma, Brasil sumó en un día 418 casos nuevos, entre ellos siete muertos, reveló el ministro de Salud, Luiz Mandetta.

El estado de San Pablo, el más poblado del país con 44 millones de habitantes, tiene 22 de las 25 muertes registradas, mientras las tres restantes corresponden al estado de Río de Janeiro.

El índice de letalidad de la enfermedad es del 1,6%, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud.

En Brasil 14 millones de personas viven en favelas en todo el país y el virus, según el Ministerio, está en todo el país. En la ciudad de Río hay 960; en San Pablo más de 1.000.

Río tiene tres muertes pero hasta ahora la favela, que llama al Covid-19 como “la enfermedad de los ricos”, ya no está ajena.

El ministro defendió la línea del presidente Jair Bolsonaro contra la paralización de actividades adoptadas por gobernadores y alcaldes. “Hay que tener sentido común, es necesario definir no dejar servicios esenciales para que no hagamos de la paralización total un remedio más duro que el propio virus, que ese remedio pueda hacer inviable nuestra vida”, afirmó el ministro.