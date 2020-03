El mensaje de Lucas Victoriano: calma y pensar en positivo

Hasta el 30 de abril, la Asociación de Clubes (AdC) paralizó toda su actividad por la pandemia del covid-19. La vuelta de la Liga Nacional es toda una incertidumbre. Los clubes participantes tienen los mismos interrogantes y analizan diferentes escenarios para la temporada 2019 - 2020.

La última jornada se vivió el viernes 13 cuando Regatas Corrientes se presentó en Mar del Plata donde perdió frente a Peñarol en un Polideportivo Islas Malvinas sin público. El equipo Fantasma debía viajar hasta Bahía Blanca, pero frente a la primera suspensión por parte de la AdC, regresó a la capital correntina.

El entrenador de Regatas Corrientes, Lucas Victoriano, sostuvo que “es difícil calificar” el estado emocional en este contexto. “Son momentos. Lo que sí creo es que hay que esforzarse por mantener la calma y pensar siempre en positivo”, agregó al contestar una serie de preguntas que realizó el portal Basquet Plus. El tucumano está cumpliendo su segunda temporada en Regatas y tiene a su familia en España, uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus. En estos momentos cumple el aislamiento social preventivo voluntario en Corrientes. Las horas las pasa “haciendo lo que hacemos todos, me imagino. Algo de actividad física, leer, ver series y deportes. También tratar de estar con contacto con tus seres queridos”.

Desde que el plantel de Regatas regresó de Mar del Plata fue licenciado. En principio iba a regresar a los entrenamientos esta semana pero con la prórroga de la suspensión de la Liga hasta el 30 de abril no hay fecha para la nueva convocatoria.

“Yo intento contactarme con ellos (los jugadores) por su bienestar y el de su familia. Es la prioridad. Tienen un trabajo que a través del profe (Fernando Suárez) van haciendo para mantenerse físicamente lo mejor que puedan”.

Sin fecha cierta para el regreso de la actividad oficial, no se puede hablar de la vuelta a los entrenamientos. En este contexto, la temporada tiene un futuro incierto. “No tengo idea que depara el destino. No lo he pensado”, sentenció Victoriano sobre alguna alternativa para concluir el torneo 2019 - 2020.



La opinión de González

El entrenador de Quimsa, Sebastián González, ante la misma requisitoria opinó que estaría de acuerdo en que concluya la presente Liga y dio a conocer sus argumentos. “Eso lo evaluarán los dirigentes teniendo en cuenta varios conceptos. Uno por ahí se fija en que el torneo tiene clasificación a otros certámenes, descensos y clubes comprometidos en los diferentes puntos y otros que querrán subir. Me gustaría que se termine, pero habría que ver muchos factores que no los estoy analizando yo”.

En tanto, que el ex DT de San Martín de Corrientes, Diego Vadell, manifestó que enfrenta este momento “con confianza. Hay que creer en lo que se dice sobre lo que tenemos que hacer para que esto sea positivo, podamos salir todos bien y volver a la normalidad en el tiempo que sea necesario. Tampoco es diez días, quince días, sino lo que sea necesario, hay que prepararse y vivir cada día”.

El técnico rojinegro además agregó: “Hay que tener los cuidados necesarios para comprometernos con la salud de todos”.