Detienen a joven motociclista que por las redes sociales incitó a romper la cuarentena

Un joven que incitó a violar el estricto cumplimiento al Decreto Necesidad y Urgencia (DNU) Nacional N° 260/20, mediante el cual rige el aislamiento social preventivo y obligatorio, fue detenido en un operativo policial en la ciudad de Mercedes y puesto en cuarentena.

Se trata de un sujeto identificado como Juan G., quien publicó en su red social un desafío de salir a andar en moto y evitar el arresto de la Policía.

Entre las publicaciones propuso jugar a la “cazadita” con la Policía. Además había señalado: “Digo yo, de repente se me ocurrió algo ...para matar la cuarentena o pasar un buen rato más divertido que esto. Vamos a salir a joder en moto por ahí, y al primero que le agarra la Policía pierde y se paga el escabio cuando salga ...o se cagan? Esto es solo para los que tienen huevos y hacen lo que quieren, no lo que le dicen que se haga. ¿Quién se suma? ¡¡Diga yo!!”.

La propuesta generó un gran repudio en la ciudad de Mercedes. La noticia llegó a la Policía que inició las acciones con el fin de detenerlo. No pasaron muchos minutos que en un operativo de control aprehendieron al motociclista que incentivaba a incumplir con lo establecido legalmente ante la pandemia de coronavirus. Fue alojado en la Comisaría Segunda y se le inició una causa judicial. En tanto varias personas fueron también demoradas por no cumplir la cuarentena.

El doctor Adrián Aurelio Casarrubia, fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Mercedes, advirtió las graves medidas judiciales que pueden acarrear el incumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional y similar Decreto Provincial de adhesión sobre el “Aislamiento social preventivo y obligatorio” que rige a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo.

En tal sentido advirtió el funcionario judicial que quienes estén circulando sin la debida justificación, ha encomendado a las autoridades policiales del medio su indagación y aprehensión en su caso al configurar la conducta del ciudadano en los posibles delitos de “Incumplimiento de órdenes emanadas de funcionario público”, art. 239 del CP y “violación de medidas adoptadas por autoridad competente para impedir la propagación e introducción de una epidemia”, art. 205 del CP, lo que podría acarrear un máximo de tres años de prisión efectiva en caso de ser declarado responsable, así como la inmediata detención por ser delitos cometidos en flagrancia, art. 286 del CPP y Acuerdo del STJ 31/17. (NG)