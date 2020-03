Industrias: sólo funcionan las vinculadas al sector alimentos y advierten “grises” en el DNU

En medio del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que estipula, además del resguardo, restricciones de circulación, las industrias intentan mantenerse activas y, en el caso de la provincia de Corrientes, las vinculadas a la producción de alimentos o vinculadas a estas como en la provisión de insumos. A la vez, se advierte el complejo escenario de proyección económica, debido a la eventual posibilidad que se prolongue la también llamada cuarentena.

Cabe recordar que, tal como informó El Litoral en ediciones recientes, representantes forestoindustriales mantienen contacto con autoridades del Gobierno provincial para evaluar alternativas que permitan garantizar ciertas actividades como la producción de pallets, estructuras demandadas por la industria de alimentos de varias provincias argentinas. Con dispares situaciones, el último fin de semana, las tareas se habían detenido en los aserraderos de Santa Rosa y alrededores, mientras que continuaban con guardias mínimas en el polo de Gobernador Virasoro y el sur correntino.

Sobre la situación de las fábricas en el contexto de cuarentena, el ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi, dijo a El Litoral que “el impacto es muy duro, pero difícil de cuantificar porque el fenómeno está en pleno desarrollo y no se sabe con certeza hasta cuándo seguirá. Si bien se pueden hacer algunas proyecciones estadísticas, no se pueden establecer números específicos, en la mayoría de los casos se va trabajando en el día a día”.

Con respecto a la foresto-industria, dijo que “tiene ciertas dudas para operar, no saben si hacerlo o no. En tiempo real vamos regulando algunas medidas, por los grises que notamos en el DNU (que legisla la cuarentena)”, reconoció e insistió: “Al no saber cuánto durará, es poco prudente calcular el impacto económico”.

Las industrias que producen pallets están haciendo una interpretación de la norma nacional en forma más fina, en cuanto a lo que favorece a las industrias alimenticias. A partir de una serie de charlas y consultas que efectuamos, después decidimos que las empresas forestales que fabrican estas estructuras de todas las cuencas forestales continúen trabajando, en base al stock del que dispongan y los pedidos que ya recibieron anteriormente”. En este sentido, citó que “el polo maderero que fabrica pallets en la zona de Mocoretá, está trabajando”.

A la vez que reconoció: “Otro tema será ver cómo hacer con el transporte, porque en determinados lugares no pueden circular”.

En el caso del parque industrial de Mercedes, recordó que “allí se producen alimentos, y se trabaja dependiendo del abastecimiento que reciban”.

Indicó que “el sector yerbatero está trabajando a full, dentro de lo que el panorama nacional le permite”. (JPV)