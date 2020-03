Desde hospitales aseguran estar preparados para afrontar la pandemia

En la jornada de ayer, notificaron en el país dos muertes más por coronavirus, en Chaco y Buenos Aires, se trata de dos mujeres mayores de 70 años. En Corrientes, el parte oficial se mantuvo en 4 casos positivos que se encuentran aislados en sus domicilios y en buen estado de salud, mientras continúa un sospechoso en internación. Aumentó el número de personas en aislamiento a 630 y 104 muestras fueron enviadas al Malbrán; también se incrementó la cifra de afectados por dengue a 537, por lo que refuerzan el control en barrios.

En este contexto, El Litoral dialogó con directores de hospitales de Capital, quienes remarcaron la necesidad de presentarse sólo ante una emergencia y aseguraron que están preparados ante cualquier eventualidad sanitaria. En el marco del número de contagio de médicos y enfermeros contagiados de covid-19, en un centro de salud de otra provincia, indicaron que tienen el recurso necesario para cuidar al personal que trabaja en estas instituciones.

Por otra parte, cabe señalar que inició la preparación del hospital de campaña en el Hogar Escuela. Además, este diario se comunicó con una médica de Chaco a quien le impidieron cruzar el puente desde Corrientes, pero en el día de ayer se pudo aclarar la situación y el personal sanitario pudo cruzar a la provincia vecina a trabajar.

“Estamos atendiendo sólo emergencias y tratamientos impostergables”, dijo el director del Hospital J. R. Vidal, Horacio Sotelo, a El Litoral y agregó que “tenemos un consultorio de atención inmediata” en el caso de que aparezcan pacientes con síntomas compatibles con coronavirus. El servicio de cirugía está realizando las cirugías programadas y suspendiendo las que no son de urgencias.

En este sentido, y minutos después de reunirse con todo el equipo hospitalario para informar nuevo protocolo, comentó a este diario que “lo que no se suspende son las atenciones oncológicas y hematooncológicas, no se suspendieron rayos ni tampoco tratamientos de quimioterapia”.

“Hay una tensa calma, atendemos las urgencias y derivaciones de otros hospitales, esperando a ver si aparece un posible brote de esta enfermedad que causó una pandemia en el mundo, estamos preparados. Mantuvimos una reunión con el personal del hospital, manteniendo distancia, e informamos que trabajaremos con el ritmo de los fines de semana y feriados, alertando complicaciones”, indicó y ante la consulta sobre los recursos en el nosocomio, afirmó que “tenemos una epidemia de gripe por el lomo, en el año 2009, momento en el que todo el equipo de profesionales que sigue siendo el mismo salió a combatir, ahora trabajaremos de la misma manera”.

Hasta el momento no se tiene previsto la utilización del camión sanitario, “se van a redirigir los casos sospechosos al Llano”. “Tenemos una baja muy sensible en el hospital, no vienen mayores de 60 años ni personas que viven en Chaco” y aseguró que “no hay colapso”.

En cuanto a esta misma situación, el director del Hospital Escuela, Salvador González Nadal, dijo que “el sistema de salud de Corrientes es diferente a otras provincias, tenemos seis hospitales en Capital donde se distribuye la población”. “Cumplimos las normas de protección, el barbijo es para los que están infectados, por eso recomendamos más que nada el lavado de manos, alcohol en gel y, sobre todo, distanciamiento social”, dijo.

“En la admisión se hace las preguntas y si tiene síntomas compatibles, se lo lleva al consultorio de aislamiento. Si es necesario, se deriva al Llano”, indicó y agregó que “hubo notables cambios en la atención, bajó el número de atenciones traumatológicas de unas 20 a 25 agresiones ahora son 7 y, de accidentes de tránsito de 40 a 45 por fin de semana pasaron a apenas 7”.

A la vez, comentó que “las guardias por ahora están tranquilas y seguimos atendiendo a pacientes con enfermedades como diabetes o hipertensión. Si tienen que terminar un tratamiento, damos turnos aislados para que no haya aglomeración de pacientes; también mantenemos servicios como oftalmología y odontología con urgencia médica”.

En cuanto al dengue, desde los dos hospitales consultados señalaron que atendieron casos positivos. “La mayoría de los notificados en Capital se atendieron en este hospital”, dijeron desde el Vidal. (CSS)