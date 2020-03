El ministro Desimoni negó versiones sobre su hijo y la cuarentena

Ante la viralización de versiones que indicaban que el hijo del ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, había violado la cuarentena obligatoria dispuesta para quienes llegan del extranjero, el propio funcionario salió a aclarar lo sucedido.

“Mi hijo llegó del exterior el martes a las 00.30, hizo escala en Iguazú y desde ahí a Corrientes en un colectivo de línea. Ingresó cumpliendo todas las medidas legales. De ahí fue alojado en el hotel La Rozada, lugar dispuesto por Salud Pública para cumplir la cuarentena. Hay 500 casos como el de mi hijo”, explicó en declaraciones a Radio Sudamericana.

“Siempre se cumplió con el protocolo dispuesto. Me encargué de que así sea. Mi hijo está con custodia policial y no tiene contacto con nadie, como corresponde”. agregó.

Sobre las versiones que indicaron que habrían intentado refugiarse en Santa Ana, López Desimoni, aclaró: “Mi hijo llegó junto con otras cuatro personas y tenían previsto cumplir la cuarentena en el domicilio de uno de ellos, cuya casa está en Santa Ana. Pero el Intendente se opuso. Entonces, fueron alojados en el hotel”

Ante los rumores que indicaban un supuesto enfrentamiento con efectivos policiales en un edificio de Junín y San Luis, el ministro dijo: “Eso es pura roña y no voy a entrar en esa. En Corrientes estamos trabajando para combatir el coronavirus. Se cumple con el protocolo de seguridad. El resto son mentiras”.