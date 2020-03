Largas filas en el primer día de pago a estatales, mientras piden mantener medidas de prevención

Continuó ayer el pago a trabajadores de la administración pública provincial, cronograma que proseguirá hoy. Largas filas se observaron en varios de los cajeros automáticos disponibles para retirar los haberes. Desde el Banco de Corrientes y desde el Gobierno provincial señalaron la necesidad de resguardar las medidas de prevención en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19 y dengue, como así dispusieron alternativas y líneas exclusivas para jubilados.

Ayer se acreditaron los salarios de los empleados que perciben hasta $37.800, y para pasivos hasta $33.700. Hoy continuará el cronograma hasta finalizar, ya que el dinero estará habilitado en la red de cajeros automáticos de la provincia, correspondiente al grupo que debe cobrar el lunes próximo. No obstante las recomendaciones, se observó una jornada atípica en plena cuarentena, ya que muchas personas concurrieron a los distintos puntos de expendio, aunque en varios casos se mantuvo la distancia sugerida, de un metro y medio, para evitar contagios.

Esta fue una postal que se repitió en distintos puntos del país, principalmente en las capitales de provincias, donde hubo aglomeraciones. Una economía que depende mayoritariamente del intercambio físico, más familias enteras que requieren disponer de capital para un mayor aprovisionamiento por la cuarentena o para satisfacer necesidades básicas con premura como la compra de alimentos, podrían contribuir a estos islotes de “quiebre del aislamiento”. Podría ser indicador, además, de que la economía digital aún está en sus inicios. El plástico aún no suplió al papel en la cotidianedad de la circulación de dinero. Aunque podría estar ligado a hábitos antes que a infraestructura.

En Corrientes, se registraron en el último año más de 800.000 accesos a internet, sobre una población con poco más de un millón de habitantes. De este total, el 87 por ciento lo hizo por la vía móvil.

En la ciudad, en tanto, hay disponibles 20 cajeros automáticos. Los puntos habilitados son: avenida Juan de Vera 1098, Salta 731, 9 de Julio 1002, 9 de Julio 1099, Agustín González 1081, Junín 1240, 9 de Julio 1463, Junín 1598, acceso a avenida Pedro Ferré 1224, avenida Maipú 2550, avenida Teniente Ibánez 1826, Cosquín y Estrada, avenida Gobernador Pujol 2330, Artigas 1400, Centenario 3515, Las Piedras esquina Larrea, Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 1020, Ruta Provincial 5 a la altura del kilómetro 400, Ruta 12 en el kilómetro 1029.

Es importante señalar que los bancos no cobran cargos ni comisiones por usar cualquier cajero automático disponible en la Capital. Asimismo, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia y por disposición del Banco Central de la República Argentina, hasta el 30 de junio del 2020, las entidades financieras no podrán efectivizar cargos ni comisiones por las operaciones de depósitos, extracciones, consultas, entre otros, efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites de importe.

Por otra parte, desde el Banco de Corrientes recuerdan que las tarjetas de crédito Visa, Aurus y Master Card y las de débito cuentan con importantes descuentos para las compras en farmacias y supermercados. También, se podrán realizar transferencias o pagos por el sistema Home Banking y cualquier otro mecanismo electrónico que le permita cancelar obligaciones. Por ejemplo, el pago de servicios como el eléctrico, ya que Dpec cuenta con una plataforma para tales fines, o la factura de agua (débito).

Respecto de las promociones, los miércoles el Banco de Corrientes ofrece un 10 por ciento de descuento y tres cuotas sin interés en supermercados y farmacias, también los viernes, para el caso de este último rubro. Además, los vencimientos de las tarjetas de crédito se pospusieron hasta el 1 de abril.

Desde el Gobierno de Corrientes, a través del Banco de Corrientes, se sugiere “evitar la manipulación de billetes haciendo uso de las tarjetas de débito y/o crédito”, cuando sea factible. Por otra parte, insta nuevamente a la ciudadanía a minimizar el riesgo de contagio en las filas que se conforman en los cajeros al momento de retirar su dinero, cuyo tope de extracción se aumentó a 20.000 pesos.

Líneas para jubilados

Por otra parte, el Banco de Corrientes habilitó una línea directa para adultos mayores y evitar que se movilicen de sus hogares. A través del 379-4426000 se atenderá de manera exclusiva a los jubilados.

Son líneas rotativas, por lo cual no se deberá comunicar a un número interno. Según se informó, estarán disponibles durante el fin de semana. Además, no se descarta ampliar la prestación hasta el feriado puente.

Para quienes cuenten con tarjeta de débito pero no sepan utilizarla y, a la vez, para que quienes todavía no posean el plástico, puedan solicitarlo, se habilitaron líneas. Este servicio funcionará de forma rotativa y los usuarios podrán llamar al 379-4479300 de lunes a viernes de 7 a 18.

Cabe recordar que, debido al aislamiento social obligatorio dispuesto por Nación, las entidades bancarias permanecerán cerradas al público hasta el 31 de marzo.

De todas formas, se mantienen activos los servicios y operaciones a través del Home Banking, y la circulación de efectivo mediante el aprovisionamiento en la red de cajeros automáticos.

Del mismo modo, desde la entidad recordaron que también se pueden realizar operaciones bancarias a través de la aplicación móvil “Banco de Corrientes”, disponible para Android e Ios en el Play o App Store. Desde allí se pueden realizar pagos, transferencias y hasta plazos fijos.

(MB)