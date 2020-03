Después de 27 días hallaron el cuerpo de Claudia Repetto

El cadáver de Claudia Repetto, la mujer desaparecida el 1 de marzo en Mar del Plata, fue encontrado ayer en una zona de acantilados en la zona sur de esa ciudad balnearia, horas después de que el principal sospechoso detenido el viernes a la noche confesara ante la Justicia que la había asesinado por “celos”.

Fuentes judiciales y policiales aseguraron que el cuerpo fue hallado cerca de las 13 envuelto en una sábana blanca, a unos 60 centímetros de profundidad, en unos acantilados a unos 10 kilómetros al sur del faro camino a Miramar, sobre la ruta Interbalnearia.

Según los investigadores, el cadáver estaba enterrado a unos 20 metros de donde había sido encontrada una pala durante los rastrillajes realizados en busca de Claudia semanas atrás, lo que generó fuertes críticas a la policía por parte de los familiares de la víctima.

El hallazgo se produjo horas después de que Ricardo Rodríguez (54) confesara ante la Justicia haber asesinado a la mujer por "celos" e indicara el lugar donde la enterró.

Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que al lugar arribaron efectivos policiales con perros rastreadores, que marcaron la zona y finalmente debajo de un árbol encontraron el cadáver.

De acuerdo a los voceros, el lugar donde fue hallado el cuerpo de Repetto es de abundante sombra y humedad, lo que ayudó a su conservación, aunque a simple vista no se pudo establecer la mecánica de la muerte.

De inmediato el cuerpo fue levantado, preservado y trasladado a la morgue judicial de Mar del Plata para realizar la operación de autopsia, que está previsto que inicie esta tarde a las 18.

Tras la confesión del imputado, familiares, amigos y conocidos de Claudia se concentraron frente a los tribunales marplatenses, donde se originaron algunos incidentes con la Policía. Fuentes judiciales aseguraron a Télam que el acusado declaró a primera hora de ayer ante el fiscal de la causa, Fernando Castro, ante quien dijo que, tras asesinarla, la enterró en una zona de acantilados y dio precisiones del lugar.

El hombre confesó que cometió el crimen porque se puso "celoso", tras lo cual intentó "revivirla" pero no pudo y, luego, la enterró a unos 10 kilómetros al sur del faro.

Los voceros indicaron que tras su declaración, Castro se dirigió con personal de la DDI local al sur marplatense para corroborar su versión.

Asimismo, ante la consulta del fiscal sobre cómo trasladó el cadáver de su ex pareja, Rodríguez refirió que lo envolvió en una sábana blanca, tal como fue hallado, en sintonía con un fotograma de una cámara de seguridad que lo captó al acusado cuando portaba un bulto. En tanto, Noelia Agüero, abogada de los hijos de la víctima, aseguró irónicamente a Télam que es “gracioso” que el cuerpo de Repetto haya sido encontrado “a 20 metros de donde estaba la pala, por donde habían hecho los rastrillajes, y por donde habían pasado los perros”.