Poco stock de alcohol en gel, esta vez por el pico de demanda en comercios

En la provincia se normalizó la reposición de alcohol en gel y etílico en los comercios, pero conseguirlos sigue siendo una tarea difícil dado que por la inusual demanda se mantiene el poco stock en las góndolas.

De hecho, tanto supermercados como farmacias lograron abastecerse de estos insumos sanitizantes, pero aún así la demanda sigue superando a la oferta.

“En las droguerías, a medida que tuvieron nos fueron mandando. A mí me llegó tanto alcohol en gel como el líquido, varias unidades y packs de diferentes tamaños, pero así como entró se vendió todo. El viernes volví a recibir una tanda menor porque a medida que ellos se abastecen, reparten a las farmacias”, expresó a El Litoral la farmacéutica Diana Grilli, quien además es secretaria del Colegio de Farmacéuticos.

Del mismo modo, desde otra farmacia Romina comentó: “Ahora tenemos sólo alcohol etílico porque en gel vendimos todos. Por ahí piensan que los escondemos, pero la realidad es que apenas llegan se venden”.

Por otra parte, Germán Soto, gerente de un súper de la ciudad expresó a El Litoral: “Alcohol en gel a nosotros no nos están entregando los proveedores, pero sí alcohol líquido. Además, tenemos a la venta repelentes, pero ahora notamos que no hay stock de uno especial que es de casa y jardín”.

En este marco, la mayoría de los negocios mantienen el aviso de que sólo se puede comprar un insumo por persona. Además, insisten en recomendar que la principal estrategia preventiva es el correcto lavado de manos con agua y jabón.

Cabe recordar, asimismo, que continúan los controles por parte de la Subsecretaría de Comercio dado que dichos productos tienen la obligación de congelar sus precios, previamente retrotraídos a los de febrero.

(MS)