“Hay que evitar tantas lagunas”, reconoció Ramírez Barrios

El triunfo de Regatas Corrientes frente a Comunicaciones (80 a 75) el pasado sábado dejó buenas sensaciones en el parque Mitre: el regreso a la victoria y frente a un rival protagonista central en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB); sin embargo, el rendimiento del equipo sigue mostrando irregularidad.

“Tenemos que seguir creciendo, hay que evitar tantas lagunas, tanto en ataque como en defensa. Esos baches hay que tratar de acortarlos porque con equipos bravos como Comunicaciones lo pagás caro”, señaló Fabián Ramírez Barrios.

Una de las falencias del Fantasma estuvo en la cantidad de rebotes (24) que le tomaron en su propio cristal. “Sabíamos que ellos tienen jugadores que cargan al rebote y muchos partidos los ganan imponiéndose en ese rubro. Pero también hubo algo de desconcentración nuestra y no nos puede volver a pasar porque lo vamos a lamentar”.

Para el jugador correntino, “tuvimos la suerte de nuestro lado y lo pudimos cerrar correctamente para llevarnos el triunfo”. Además, agregó: “Sabíamos que iba a ser un partido cerrado, y que iban a ser difíciles los 40 minutos, nosotros teníamos que estar concentrados todo el partido para poder llevarnos la victoria”.

Desde mañana, Regatas Corrientes comenzará una seguidilla de cinco partidos consecutivos como visitante. Se medirá sucesivamente con Libertad de Sunchales, Estudiantes de Concordia, Comunicaciones, Peñarol de Mar del Plata y Bahía Basket. “Tenemos que tratar de traer algunos puntos a casa, porque van a ser importantes. Si bien faltan bastantes juegos, entramos en la recta final, así que tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de partidos”.

Ramírez Barrios hizo referencia a la agenda que diagramó la Asociación de Clubes. “No es muy habitual jugar cinco encuentros afuera, pero así se dio el fixture. De la misma forma que nosotros jugamos cuatro de local, ahora hay que poner la cabeza en los partidos que tenemos en esta gira, para hacer las cosas bien”.

Por último, Fabián Ramírez Barrios hizo mención a la vuelta del base juvenil Marco Giordano. “Marquito (Giordano) trabajó muy bien durante toda la rehabilitación, y tuvo un poco de mala suerte porque un esguince le impidió volver antes, pero yo lo veo bien, tiene mucho talento, no tiene techo, así que eso le va a venir bárbaro al equipo”.

El plantel de Regatas Corrientes emprendió en los primeros minutos de hoy el viaje hasta Sunchales donde mañana enfrentará a Libertad.

El entrenador Lucas Victoriano contará con todos los jugadores a su disposición, incluido Paolo Quinteros que no jugó frente a Comunicaciones por una molestia en su rodilla derecha.