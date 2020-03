Anses: el Ingreso Familiar de Emergencia tiene nuevas fechas de pre inscripción

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que reabrirá la preinscripción al beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Desde mañana y hasta el viernes pueden preinscribirse todas las terminaciones de DNI que no hayan podido hacerlo anteriormente, indicó el organismo.

El beneficio de 10 mil pesos está destinado a trabajadores informales, monotributistas sociales y de categoría A y B.

Vale recordar que los requisitos son: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, tener entre 18 y 65 años de edad.

Además, que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Entre tanto, se se percibe la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no es necesario realizar este trámite, debido a que el monto se cobrará automáticamente.

Para completar el formulario se debe ingresar a https://servicioscorp.anses.gob.ar/ifePrecarga