“Estamos en un promedio de casos menor al que esperábamos”

Ayer habló el ministro de Salud, Ginés González García y sostuvo que “estamos en un promedio menor al que esperábamos. Igual, eso no quiere decir nada: hay que seguir con el control”, en referencia a los 820 casos de covid-19 que se registraron al día de la fecha en el país. Con respecto a la capacidad de testeos, González García también explicó que ya se repartieron 35 mil reactivos para hacer tests y habló acerca de la posibilidad de que, al final de esta jornada, se dispare la confirmación de nuevos casos de coronavirus. "Eso no quiere decir que estemos mal. Simplemente que, al mejorar la capacidad de detección, se hacen más testeos y por ende aparecen más casos”, expuso. Acerca de la decisión de extender 15 días más el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el ministro habló de lo importante que fue tomar esa medida a tiempo. "Los argentinos entendieron que cuidarse es cuidarnos. La gente no tiene que creer que la cuarentena no sirve. Fue muy útil. Es más: habría que analizar cómo hubiera sido la subida de la curva sin el aislamiento”, explicó.

