El Gobierno quiere expropiar la mansión de un ex legislador radical

El Poder Ejecutivo de la provincia presentó un proyecto de ley para expropiar la mansión (ubicada en la esquina de calles 9 de Julio y Santa Fe) que perteneció al ex legislador de la Unión Cívica Radical, José Antonio González, que nació en Caá Catí y fue hermano del autonomista Benjamín Solano González, quien fuera gobernador de Corrientes.

Pese a que allí funciona un centro cultural, en la actualidad el inmueble no tiene un propietario, ya que González no tuvo hijos, pero le dejó el bien a su sobrina Sofía González Alemán de Gómez de la Fuente, hija del gobernador González.

Valdés remitió el miércoles a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que “tiene por objeto declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la esquina de las calles 9 de Julio y Santa Fe de esta ciudad de Corrientes, que consta de una superficie total de 377,233 m2, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble al Folio Real Matrícula N° 49.206, del Departamento Capital “A”, a nombre de: Gómez de la Fuente, Fernando; Gómez de la Fuente, Benjamín; y/o quien resulte propietario".

Según especifica la iniciativa, el objetivo es que sea “destinado a actividades culturales y artísticas, en razón del valor histórico arquitectónico como también por haber sido la misma residencia de reconocidas personalidades de nuestra sociedad”.

La propiedad posee un edificio con marcada influencia neoclásica italiana, ejecutada en el año 1910. Es una casa construida dentro del historicismo academicista imperante en la arquitectura de principios del siglo XX, incorporando dentro del estilo una innovación que permitió jerarquizar la fachada con un atrio de esquina protegido por pilastras y verjas de hierro con macetones renacentistas italianos, que se repiten en el acceso.

La construcción, además, cuenta con una puerta central tras el atrio de hierro forjado y en conjunto, toda la herrería constituye un recurso de valor inspirador de un concepto monumental para una casa de familia, contando con balcones de hierro y celosías en las ventanas laterales y puertas.

“La casa fue mandada a construir por el doctor José Antonio González (1880- 1970), ilustre correntino nativo de Caá Catí, abogado, catedrático, legislador nacional, referente de la Unión Cívica Radical de Corrientes por el Antipersonalismo, a quien su provincia y pueblo natal le deben particularmente la habilitación de puertos en el interior provincial, la construcción de los edificios del Colegio Nacional de la Capital y otros centros educativos, la apertura del Banco de la Nación Argentina en Caá Catí, entre otras”, cuenta Valdés en el proyecto al que accedióEl Litoral.

“Además, José Antonio González fue miembro de la Academia Nacional de la Historia por la Provincia de Corrientes, un referente de la dirigencia política y cultural de Corrientes durante todo el siglo XX. Su hermano fue el gobernador Dr. Benjamín Solano González, militante del Partido Autonomista”, agrega.

“José Antonio González, propietario de la casa de referencias, vivió entre Buenos Aires y Corrientes, su memoria olvidada es una deuda para los correntinos. Falleció en 1970 sin sucesión en esta casa. Por testamento legó su propiedad a su sobrina carnal Sofía González Alemán de Gómez de la Fuente, hija del gobernador González y esposa del doctor Pedro Gómez de la Fuente quien fuera juez federal de Corrientes”, detalla Valdés.

“Doña Sofía González Alemán de Gómez de la Fuente fue la primera presidenta de la Asociación Amigos del Museo Histórico Provincial, detentando ese cargo por años hasta su renuncia definitiva en 1989”.

“En esta casa se hospedaron personalidades de la política y la iglesia como monseñor Juan Carlos Aramburu, cardenal primado de la Argentina”.

“Atento a todo ello y la importancia arquitectónica e histórica de la Casa González-Gómez, y la necesidad de la preservación, restauración del valor patrimonial que del edificio como valor histórico/cultural de nuestra provincia”, concluye el Gobernador en su iniciativa.