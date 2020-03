River Plate se presenta en Tucumán en búsqueda de la consagración

River Plate, que depende de sí mismo para ganar la Superliga Argentina de Fútbol, buscará hoy ante Atlético Tucumán la victoria que le permita quedarse con el torneo que pelea palmo a palmo con Boca Juniors, su escolta.

El partido correspondiente a la fecha 23, la última del campeonato, se jugará en el estadio José Fierro de Tucumán desde las 21 y será controlado por Patricio Loustau.

El equipo de Marcelo Gallardo lidera la Superliga con 46 puntos, con la ventaja de una unidad sobre Boca (45). Con el triunfo en Tucumán se adjudicará el certamen, el trofeo que el Muñeco no conquistó aún en su exitosa gestión.

Con el empate o la derrota, dependerá de la suerte de Boca, que en el mismo día y horario recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.

River jugará con su formación ideal luego de una semana convulsionada con el empate en el Monumental ante Defensa y Justicia, y la derrota por goleada en el debut de la Copa Libertadores, con equipo alternativo, ante Liga de Quito en Ecuador.

Gallardo, quien por un cuadro de anginas se ausentó en tres entrenamientos, realizará un solo cambio, con el regreso del colombiano Rafael Borré (cumplió una fecha de suspensión) por Ignacio Scocco.

Borré es el goleador del campeonato con 12 tantos y una pieza fundamental en ataque por su despliegue para la presión a la defensa rival.

El colombiano Juan Fernando Quintero, clave para la igualdad ante Defensa en el Monumental, apareció en la semana como una posible variante. Su ingreso generaría un cambio en el sistema que, tras la partida de Exequiel Palacios al fútbol alemán, adoptó el DT en el inicio del año con tres centrales en el fondo y los marcadores de punta sumados a los volantes.

En caso de concretarse, River jugaría con línea de cuatro en defensa y Lucas Martínez Quarta o Javier Pinola cederían su lugar a Quintero.

River viajó con plantel completo a Tucumán para lograr su primer gran objetivo del año. Lo respalda su racha como visitante, la mejor de todos en la Superliga, con 9 triunfos y 2 empates.

Atlético Tucumán, fuera de la zona de clasificación a las copas, intentará que River no festeje en su casa y recuperarse de golpes consecutivos.

El equipo de Ricardo Zielinski, el mismo entrenador que guió el ascenso de Belgrano de Córdoba en la promoción ante River y lo eliminó con este plantel en la Copa de la Superliga pasada, no se clasificó a la Copa Libertadores y viene de perder con Gimnasia en La Plata. El historial marca que en seis enfrentamientos, River ganó cuatro y empató los dos restantes.

DATOS

Hora de inicio: 21.00

Estadio: José Fierro (Tucumán)

Arbitro: Patricio Loustau