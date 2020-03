Goya: dos hombres murieron ahogados en diferentes hechos

Prefectura Naval rescató a un hombre que había ingresado al riacho Goya para refrescarse y luego se determinó que murió ahogado.

El episodio ocurrió ayer cerca de las 11.30 en una zona conocida como “curva de regimiento” en la localidad de Goya.

La víctima de 44 años fue identificado como Pedro Falcón, quien habría ingresado en una zona de playa al citado río, aparentemente para refrescarse, al poco tiempo comenzó a pedir auxilio y luego desapareció de la superficie acuática.

Alertado de la situación, personal de Prefectura Naval Argentina inició tareas de búsqueda y logró encontrar al hombre. Fue auxiliado de inmediato, lo trasladaron al hospital local, pero ya habría ingresado sin vida.

Luego de ser examinado por el médico, se habría establecido que su deceso se produjo por asfixia por inmersión, por lo que las autoridades Judiciales dispusieron que se realizara la entrega del cuerpo del hombre a sus familiares para su velatorio y posterior inhumación.

Por otra parte, un hombre que estaba en la costanera de la ciudad de Goya cayó al río Paraná y desapareció, y hasta el momento no fue encontrado.

La Policía tomó conocimiento de que en zona de la costanera de esa ciudad se encontraba un hombre en estado de ebriedad que en varias oportunidades casi cayó al agua. Al llegar al lugar, los efectivos observaron al mencionado sujeto, vestido con camisa blanca, que se alejaba nadando en zona del muelle de Prefectura Naval.

Trataron de seguirlo lo más que pudieron con las luces de las linternas, pidiéndole que saliera por el costado, pero luego de unos minutos se lo perdió de vista y no se pudo precisar si salió de las aguas más adelante o continuó nadando. Es buscado intensamente por personal policial y Prefectura Naval, pero hasta ahora no pudieron localizarlo. Y en Capital el joven que se había ahogado en el río Paraná fue identificado como Ruben Obelar, de 19 años.

Se había arrojado el sábado alrededor de las 14 a las aguas en inmediaciones de la avenida Costanera y calle Pedro Fogatti y desapareció. Horas después, fue rescatado por la Prefectura Naval.