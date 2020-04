Pagarán plus de $10.000 a personal de salud y seguridad, y darán beneficios a privados

El Gobierno provincial anunció el pago de un plus de 10.000 pesos para trabajadores de las áreas de salud y de seguridad que se financiará con la reducción del gasto político. También, se brindarán beneficios al sector privado en materia impositiva.

La inversión para este adicional extraordinario será de unos 14 millones de pesos, según indicó ayer el gobernador Gustavo Valdés a una radio nacional. Se financiará con un recorte del gasto político. Es decir, con una rebaja de los sueldos del propio mandatario, de su gabinete, hasta los de funcionarios de tercera línea y asesores. Para ello, el titular del Ejecutivo había puesto un tope será de 50.000 pesos, según informó el lunes en conferencia de prensa.

Adhirieron luego a la medida diputados, senadores, concejales de Capital y el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano. En el caso de los legisladores provinciales, estos donarán el 30 por ciento de sus respectivos salarios.

“Queremos apoyar a estos sectores con un adicional de 10.000 pesos”, confirmó ayer el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, en referencia a la planta de Salud y de Seguridad que está afectada en la emergencia sanitaria. “La Provincia ha bajado sus recursos de coparticipación, pero así y todo no quería dejar de reconocer a estos sectores”, indicó el titular de la cartera económica en conferencia de prensa en el palacio de Hacienda de la Provincia. Será de carácter extraordinario y no remunerativo, y se hará efectivo con los haberes de abril.

Además, se anunciaron líneas de créditos del Banco de Corrientes para sectores privados, que parten desde monotributistas a empresas. Se ofrecerán alternativas al sector productivo para el pago de proveedores y de sueldos, como así cancelación de cheques y compra de insumos. Se dispusieron diferentes opciones para aquellos que tienen acuerdo en sus cuentas corrientes en la entidad financiera pública y que ya contaban con autorización de giro en descubierto o con carpetas habilitadas para ese efecto (ver página 4).

Rentas

Por otra parte, Rivas Piasentini informó que se otorgará una prórroga de 90 días para aquellos contribuyentes que venían abonando un plan de pago y ahora les resulta imposible llevar adelante su actividad. También, se extendió para el 30 de junio la declaración jurada anual, que habitualmente se contempla para los meses de abril.

El ministro explicó, además, que las oficinas de la Dirección General de Rentas permanecerán cerradas al público en cumplimiento de la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio, en el marco de la emergencia de lucha contre el coronavirus. No obstante, destacó que están disponibles los aplicativos móviles para que los contribuyentes puedan acceder de forma online. “Las áreas de Rentas van a trabajar en la modalidad online”, indicó el funcionario.

Tanto los beneficios de prórrogas en Rentas como las líneas de créditos formaron parte de las conversaciones que mantuvo el Gobierno provincial con representantes de cámaras empresariales. Tal como lo había anticipado El Litoral, las partes activaron una mesa económica, en la que se irá evaluando la situación del sector productivo. Incluso, no se descarta que en 15 días el Gobierno provincial realice un nuevo anuncio, que se sumará a los que se prevén que se realizarán esta mañana y que estarán a cargo del Ministerio de Producción de Corrientes.

Por otra parte, el ministro respondió respecto de la ayuda que anunció semanas atrás Valdés a malloneros. El funcionario explicó que están en plena etapa de relevamiento a través del Ministerio de Turismo de la Provincia, la cual podría concluir la próxima semana. Se calcula que son aproximadamente 2.000 los malloneros y unos 500 los guías de pesca. (MB)