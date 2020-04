COVID-19: ¿por qué la pandemia afecta el sueño?

Ocupa un tercio de nuestro día, pero en tiempos de cuarentena, quizá menos -o, en algunos casos, más-: el sueño es, además de una función vital, uno de los principales desafíos en tiempos de preocupaciones por una pandemia y el aislamiento obligatorio. Es que, según los expertos, la falta de descanso puede complicar no sólo la resiliencia física y el bienestar fisiológico -es decir, la resistencia al estrés, entre otros- sino también la salud mental.

Algunas de las razones que los médicos especialistas en trastornos del sueño dan como causas de ese desequilibrio son la falta de exposición directa a la luz solar, que regula el sistema circadiano; la actividad física reducida, la preocupación constante -”rumiar” pensamientos negativos y preocupaciones por la incertidumbre de la situación- y, no menos importante, convertir el dormitorio o la cama en un espacio de trabajo y de esparcimiento en lugar de un espacio sólo para dormir, explica el experto en medicina del sueño Boris Dubrovsky.

Otro error muy común es desordenarse con los horarios: no poner despertador, acostarse demasiado tarde y una exposición excesiva a las pantallas y las redes sociales. El uso del celular -aun aquellos que permiten cambiar funcionalidades de algunas aplicaciones al ‘modo noche’- hace que el sueño se atrase o interrumpa con más frecuencia. Los corrimientos de las fases de sueño también pueden traer trastornos en la alimentación y acentuar problemas cardiovasculares preexistentes, agregan.

Para evitar el insomnio, desde el Laboratorio de Medicina del Sueño de Fleni recomiendan

l Mantener un horario regular para acostarse y levantarse.

l No “rumiar” los problemas cuando va a la cama.

l Cenar liviano.

l Evitar bebidas con cafeína desde 6 hs antes de acostarse (café, mate, te, bebidas colas, chocolate, bebidas energizantes).

l Evitar o beber con moderación bebidas alcohólicas en la cena.

l Evitar pantallas electrónicas (celular, tablet, etc.) antes de acostarse o en la cama.

l No hacer actividad deportiva intensa por la noche, realizarla por lo menos 6 horas antes de ir a dormir.

l No automedicarse.

l Consultar a un especialista si tiene dificultad para iniciar o mantener el sueño o si a pesar de dormir bien aún tiene sueño durante el día. Crear un ambiente adecuado para dormir, buena temperatura, lo más silencioso y oscuro posible. Practicar alguna técnica de relajación.

Sistema inmunológico

"Los fenómenos inmunitarios están estrechamente relacionados con la cantidad y calidad de horas de sueño, cuantas más horas se duerme, preferentemente a la noche, se genera una respuesta inmune más adecuada", explicó Daniel Perez Chada, director de la clinica del Sueño del Hospital Austral.

El especialista puso especial énfasis en respetar el descanso de los adultos mayores y en cómo lograr que la vigilia y el sueño funcionen en forma adecuada durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio por la cuarentena.

El médico aconsejó a los jóvenes que "en lugar de quedase a la noche jugando con la play station o el celular aprovechen esta oportunidad maravillosa que tienen para poder dormir y lograr una resistencia inmune a la enfermedad".

Más Información: www.fleni.org.ar/especialidades/neurologia/unidad-de-sueno-adultos