“Por el momento no hay ninguna estrategia prevista para hacer testeos masivos”

Juan Monzón Gramajo

Colaboración/ Especial para El Litoral

A pocas horas de haberse publicado en el Boletín Oficial las disposiciones para el cumplimiento de un nuevo período de cuarentena para hacer frente a la pandemia de la covid-19 en el territorio nacional, la comunidad científica salió a avalar la decisión tomada.

De manera cautelosa por el momento, va tomando forma la idea de extender aún más allá del 26 de abril el aislamiento social preventivo y obligatorio. Los especialistas consideran que la medida va a contar con el respaldado de dos argumentos sólidos: las estadísticas que arrojará la cuarentena que la población viene realizando y, en segundo lugar, porque se espera el pico de casos para mediados de mayo.

Sin especificar fechas, algo de esto dejó entrever la infectóloga Carlota Russ, miembro de Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría e integrante del equipo de 18 profesionales que asesora al ministro de Salud de la Nación, Ginés González.

“Salir de la cuarentena será bastante complicado. Hay que intentar prolongar este aislamiento lo más que se pueda e ir incorporando de a poco al mercado laboral algunas actividades. Siempre de manera muy controlada, primero serán las pymes, las personas que trabajan de forma individual, algunos negocios que den a la calle…no mucho más que eso”.

Según Russ, este criterio de liberar la actividad de manera gradual es coincidente en casi la totalidad del cuerpo de infectólogos. “Seguramente los lugares que concentran mucha gente, como los shoppings, los clubes, los partidos de fútbol, los eventos sociales y la actividad escolar, van a ser los últimos”.

Testeos masivos

Con respecto a la conveniencia de hacer un testeo masivo a la población para contar con un mejor diagnóstico, la infectóloga fue clara: “Por el momento no hay ninguna estrategia prevista para hacer más tests de los que se están haciendo. En este momento se están utilizando los kits disponibles para cubrir todos los casos sospechosos, que irán creciendo en número progresivamente”.

La doctora Russ comentó que sí existen grupos de investigación epidemiológicos, trabajando en base a un protocolo, que realizan testeos en determinados segmentos de la población “para ver el nivel de pacientes que son positivos siendo asintomáticos”. Pero volvió a remarcar, ese testeo “se realiza en base a un protocolo”.

Al referirse a la posibilidad de contar con un test propio (los que se utilizan son importados de China, Europa o Estados Unidos), la también infectóloga de la Fundación Hospitalaria de Capital Federal expresó: “desde el punto de vista teórico, podría ser una opción, pero no en este momento”.

“Siempre se pueden hacer cosas en el país, todo depende del nivel de inversión. No es tan sencillo desarrollar un test y creo que en este momento hay otras prioridades”.

La covid-19 argentina

—¿Qué se sabe hoy del virus covid-19 que circula en la Argentina? ¿Hay distintos linajes o es siempre el mismo?

—El Malbrán pudo aislar tres cadenas, tres tipos de coronavirus, algo diferentes entre sí: uno que vino de China, otro de Estados Unidos, y el que vino de Europa. Por el momento no hay una coincidencia entre las características de estos virus con la parte clínica. En estas circunstancias sólo es anecdótico que estos tres virus son los que están circulando en nuestro país. Más adelante tendrá un valor epidemiológico, y con más muestras al final de la pandemia, será un aporte científico para conocer las características locales, consolidar la calidad del diagnóstico y eventualmente en el futuro contribuir a una vacuna representativa.

—Alemania rastreó la cadena de contagios hasta llegar a su caso 0. De esa manera redujo la propagación masiva del virus. ¿Estamos en condiciones técnicas de realizar lo mismo?

—No, no estamos en condiciones, ni tampoco tenemos esas propuestas.

Alemania invirtió mucho -es uno de los países que más invierte en salud- haciendo testeos, tratando de aislar rápidamente a los casos positivos. Pero no es nuestro caso, quizás pueda ser una estrategia a usar un poco más adelante.