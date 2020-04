Buscan a un peligroso delincuente que se fugó de una comisaría de Mercedes

Un reconocido delincuente se fugó de la Comisaría Primera de Mercedes. Se trata de Samuel Astarloa, que escapó en la noche del lunes y permanecía detenido acusado de balear a un hombre con un arma de fuego. Además, tiene también como antecedente una denuncia por agresión física hacia su ex pareja. Esto último ocurrió en 2018 y se mantuvo prófugo hasta 2019, cuando lo detuvieron en un hotel de la ciudad de Corrientes.

La Policía inició una investigación para dar con el paradero del delincuente, mientras piden a la ciudadanía su colaboración para poder recapturarlo. Las tres comisarías de Mercedes se encuentran trabajando para localizar a Astarloa.

El comisario general de la Comisaría Primera de Mercedes, Diego González, informó que “en la alcaidía dependiente de la Comisaría Primera, se comprobó la desaparición de Samuel Astarloa. Se cerraron los caminos y se busca en zonas y viviendas linderas. También se comunicó a las demás comisarías para hacer un cerrojo en la ciudad, a pesar de que ya está cerrada por la emergencia sanitaria por el coronavirus”.

“Desde hace 6 meses estaba detenido por tentativa de homicidio. Se cree que trepó los muros y por ahí se escapó de la alcaidía. Creemos que algún otro interno le ayudó para que pudiera trepar los muros”, contó.

El comisario González afirmó que “él estuvo prófugo anteriormente por otras causas; en una oportunidad anterior escapó de la Comisaría Segunda de Mercedes, hasta que fue capturado en la ciudad de Corrientes”.

Por otro lado, de la búsqueda que realizaron, el funcionario policial expresó que “ya dialogamos con los vecinos de la zona, hay viviendas abandonadas, inspeccionamos lugares cercanos y no lo encontramos todavía”.

Sobre el comportamiento de Samuel Astarloa, el comisario de Mercedes señaló que “se comportaba bien, por ahí tenía sus días de reclamo, pero era habitual su comportamiento”.

“Astarloa es oriundo de Mercedes, toda su familia está acá”, precisó

Durante la jornada de ayer personal del Grupo Especial Coem y funcionarios policiales de la Comisaría Primera llevaron a cabo allanamientos en el Barrio San Francisco de Mercedes.

Con órdenes de allanamiento otorgadas por la Justicia local, se ingresó a construcciones buscando a Samuel Astarloa quien decidió fugarse en la noche del lunes de la alcaidía. Las propiedades allanadas pertenecen a la presidenta del Centro Recreativo Cruz Gil (suegra del fugado). De acuerdo con lo confirmado en estos lugares no pudo hallarse a Astarloa, sobre quien ya hay un pedido de captura provincial.

Una de las propiedades requisadas fue un hotel perteneciente a la suegra del prófugo. En tanto, continúan las tareas de rastrillaje y alerta en toda la ciudad de Mercedes.

(NG)