Bocinazos, aplausos y caminata para celebrar el fin del confinamiento

La noticia del final del aislamiento para el barrio San Marcos que dio la Provincia durante la tarde de ayer (ver página 5) generó una enorme alegría entre los vecinos de la zona, quienes desde el jueves pasado debiron resistir el confinamiento con ollas populares de por medio, además de la asistencia estatal. La medida adoptada tras el resultado negativo de unos 40 test de coronavirus provocó que la mayoría de los habitantes de la barriada salieran de sus domicilios para festejar lo que ellos calificaron como una “liberación”.

“Todos estamos contentos, la gente hizo un ‘aplauzazo’ y también hubo bocinazos”, contó Mariano, vecino del barrio, a El Litoral. El festejo se extendió tanto que incluso hubo algunos que se animaron a salir a la avenida La Paz. “Caminamos por toda la calle, muy felices”, describió a este medio Anibal, otro de los habitantes del lugar.

Anibal fue uno de los vecinos que organizó una de las ocho ollas populares que se realizaron durante estos días en el San Marcos, y que ayer tuvo funcionamiento desde la mañana hasta la noche incluso. “Fue una jornada bastante más tranquila, hicimos arroz con pollo al mediodía y después un chocolate con facturas”, contó el hombre, quien agregó que “hace 48 horas que no duermo”.

Por su parte, Mariano destacó que “desde que se produjo el cierre del barrio los vecinos nos organizamos con ollas populares. De hecho, hoy (por ayer) se sumaron dos más”. “Esto fue necesario porque la ayuda del Gobierno quedó corta para algunos, incluso en algunas ollas no se llegó a dar cena porque no alcanzaba”, sostuvo. (GMC)