Luis Basterra descartó aumentos de retenciones e intervención en mercados

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, participó el lunes de la Reunión Informativa de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación. En el marco de una videoconferencia con los integrantes de la comisión que preside el diputado correntino José Ruiz Aragón, el titular de la cartera productiva descartó aumento en las retenciones e intervención oficial en los mercados.

Durante la videoconferencia, Basterra repasó las acciones que la cartera a su cargo está llevando adelante frente la pandemia, entre las que se encuentran la conformación de los lineamientos de buenas prácticas, "para que ninguna actividad pare y se garanticen las condiciones seguras de trabajo".

En este sentido, destacó la interacción con "los sectores productivos, gremios y patronales, para que principalmente se preserve la salud de los trabajadores de la actividad agropecuaria".

El titular de la cartera agropecuaria nacional respondió las preguntas de los diputados. Al respecto afirmó que se han alcanzado protocolos de transporte para garantizar el abastecimiento. Además, recordó que "durante el fin de semana se habilitó un sitio para que se requiera el traslado del personal de manera interjurisdiccional. Hemos recibido más de 6.000 consultas y habilitado más de 1.000 permisos".

Por su parte, Susana Mirassou, presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), quien también participó de la videoconferencia, señaló que “se han capacitado profesionales del Inta y Senasa para el diagnóstico y las pruebas del coronavirus. Hay ocho laboratorios del Inta que están a disposición para empezar a realizar diagnósticos".

Uno de los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja nacional es el ex ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara. Respecto a la videoconferencia con Basterra, el ahora diputado nacional reconoció que “Basterra reconoció algunos problemas iniciales, pero dio certezas respecto al normal flujo de la cosecha en lo referido a granos, servicios y trabajadores”.

Vara explicó que el ministro de la Nación “aseguró que desde el Ministerio, junto a los sectores patronales y gremiales, se definieron protocolos orientados a detener el contagio y garantizar la seguridad sanitaria de quienes desempeñan actividades agropecuarias”. En consonancia, Basterra declaró: “Todavía hay pocos infectados de Covid-19 en el sector agropecuario: uno en la industria láctea y otro en la industria frigorífica. Sin embargo, ninguna afecta el normal funcionamiento del flujo de producción”.

Respecto a la preocupación por un nuevo aumento de las retenciones, Vara planteó: “A pesar de que es un tema que no depende de Basterra, este aseguró que no está previsto un aumento en los derechos de exportación. En el mismo marco, y aunque tampoco dependa exclusivamente del él, descartó la intervención del Gobierno en los Mercados”. Por su parte, Basterra afirmó: “No nos anima un espíritu intervencionista pero debemos garantizar la provisión de alimentos”.

Por otro lado, el Ministro Basterra señaló que el paro del campo generó un aumento de los precios de los alimentos. Al respecto, Vara sostiene: “No es verdad. Es un comentario innecesario y que no se ajusta a la realidad”.

En cuanto a las segmentaciones, Basterra expresó: “Todavía estamos evaluando cómo implementar las segmentaciones según las posibilidades concretas de cada sector”. Por su parte, Vara asegura: “Es correcto que se siga trabajando, pero esperemos que se haga con la premura y seriedad que requiere”.

Según Vara, varias preguntas que los legisladores enviaron y que eran fundamentales para esta coyuntura, no fueron respondidas por el Ministro y su equipo, aunque este aseguró que lo hará en un futuro cercano por escrito. “No hubo respuestas para preguntas esenciales para llevar tranquilidad en este contexto. Por un lado, no dijeron nada respecto a la continuidad de los planes sanitarios como el HLB, aun cuando los laboratorios no están realizando los análisis, ni se están haciendo monitoreos en la medida del riesgo que implica la enfermedad y la amenaza que esta representa para la citricultura del litoral. Y tampoco se contestaron las dudas sobre los Planes de Vacunación de Aftosa en todas las provincias”, cerró el legislador.